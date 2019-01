Von Manfred Stienecke

Der Turm der historischen Stadtmauer wird sich dann in demselben veränderten Gewand zeigen wie der benachbarte Maspernturm vor der Paderhalle, der vor Jahren bereits seine steinsichtige Außenhaut gegen eine Putz-Fassade eingetauscht hat, die manche Bürger spöttisch von einer »Litfaßsäule« sprechen lassen. Doch das Verputzen des Kalksteinmauerwerks hat seinen Grund: So ist der Turm besser vor Witterungseinflüssen geschützt.

Die haben zuletzt auch dem Heiersturm mächtig zu schaffen gemacht. Nachdem Steine aus der Fassade auf Fahrzeuge gestürzt waren, die neben dem Turm auf dem Parkplatz abgestellt waren, und dabei nicht unerhebliche Schäden verursacht hatten, sperrte die Stadt den Bereich und rüstete den Turm ein. Eine Fachfirma ist nun damit beschäftigt, die bröckelnde Fassade zu sanieren. Eine Putzschicht soll den Turm dann dauerhaft besser gegen Verwitterung schützen.

Realisierung noch in weiter Ferne

Die Stadt plant außerdem, dem Heiersturm ein Spitzdach aufzusetzen, wie es schon der Hopheiturm am Liboriberg trägt. »Angedacht ist derzeit eine Haube mit etwas geringerer Dachneigung«, bestätigt Paderborns Denkmalschützer Thomas Günther. »Die Realisierung steht aber noch in weiterer Ferne.«

Ein Problem bei der Dachkon-struktion sei die Einbeziehung des Lichtobjekts, das der Künstler Hans Peter Kuhn 2003 für die Kunstaktion »7 Türme – 7 Lichter« am Heiersturm installiert hat. »Der Künstler muss dazu seine Zustimmung geben«, erläutert Günther. »Wir haben mit ihm bereits Kontakt aufgenommen und er hat signalisiert, dass das eventuell möglich wäre.«

Kuhn hat zwei weiße »Lichtpfeile« konstruiert, die den Turm in unterschiedlichen Winkeln »durchbohren«. Einer der beiden Pfeile tritt aus dem Dach aus. Hier müsse genau überlegt werden, wie man das technisch löse, so Günther.

Licht-Installation derzeit außer Betrieb

Auch der Maspernturm war 2003 in das Lichtprojekt einbezogen worden. Für ihn hatte der Künstler Francois Morellet ein Raster aus waagerecht und senkrecht angeordneten Neonröhren entworfen, die in unregelmäßigem Rhythmus rote Plus- und Minuszeichen am Mauerwerk aufleuchten lassen.

Die Installation ist derzeit wieder außer Betrieb, weil ein neuer Schaltkasten für die Elektrik angebracht werden soll. In Bälde sei aber wieder mit der Inbetriebnahme des in den Abendstunden leuchtenden Kunstobjekts zu rechnen, verspricht Günther.

Während der Maspernturm einen ebenen Dachabschluss bekommen hat, soll sein »Bruder« an der Heiersburg nach Ansicht der Denkmalschützer künftig ein Spitzdach erhalten. Die Finanzierung hierfür sei aber noch ungeklärt, sagt Günther.

Der Verein »Historisches Paderborn«, der schon den Helm des Hophei­­­turms bezuschusste, habe aber signalisiert, auch für den Heiersturm eine entsprechende Spendenaktion zu starten, wenn die städtischen Gremien das Projekt beschließen sollten.