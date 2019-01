Von Maike Stahl

In deren Rollen sind Dechant Benedikt Fischer, Bürgermeister Michael Dreier und Pouya Pourzarabian geschlüpft. »Wir haben nicht genug Kinder in der St. Liboriusgemeinde, weil in unserem Gemeindegebiet einfach nicht so viele Kinder leben«, erläutert Benedikt Fischer. Daher freut er sich, dass auch in diesem Jahr wieder einige Erwachsene dem Aufruf gefolgt sind, sich am Sternsingen zu beteiligen. »Das wird deutlich mehr. Es gibt aber noch Luft nach oben«, sagt Fischer.

In Borchen reichten die Spendendosen nicht aus

Für Bürgermeister Dreier ist es selbstverständlich, die Sternsingeraktion zu unterstützen. »Ich habe im vergangenen Jahr gesehen, wie viele Menschen wir besucht haben, die sehr viel alleine sind, und denen dieser Besuch sehr viel bedeutet«, sagt er. Deshalb sei es ihm wichtig, die Aktion zu unterstützen. Gerade im Krankenhaus sei der Segen der Sternsinger besonders willkommen, stellte Dreier fest. Dritter im Bunde der prominenten Sternsinger-Gruppe, die im Brüderkrankenhaus unterwegs war, ist Pouya Pourzarabian, ein junger Mann der aus dem Iran nach Paderborn geflüchtet ist und sich in der Liborius-Gemeinde einbringt.

Etwas anders als bei der Liboriusgemeinde läuft die Sternsinger-Aktion in diesem Jahr in Nordborchen. »Die Gemeinde ist hier vorstellig geworden, weil sie weitere Spendendosen brauchte, so viele Anmeldungen gab es dort«, erzählt Melanie Fecke. Sie ist beim Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) für die Organisation der Sternsinger-Aktion zuständig. Die führt der BDKJ in diesem Jahr zusammen mit der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg durch. Die Aktion 2019 steht unter dem Motto: »Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!« Eine besondere Ehre war zudem einer Sternsingergruppe aus der Pfarrei Margaretha Dahl zuteil, die am Freitag den Segen zu Ministerpräsident Armin Laschet in die Düsseldorfer Staatskanzlei bringen durfte.

Dankeschön-Aktion am 12. Januar im Pollux-Kino

Auch wenn die Sternsinger in einigen Gemeinden die Haushalte nur nach vorheriger Anmeldung besuchen, hätten ihres Wissens alle Bezirke besetzt werden können. »Hilferufe gab es jedenfalls nicht«, berichtet Melanie Fecke. Im vergangenen Jahr waren die Sammelbüchsen der Sternsinger gut gefüllt. Allein im Erzbistum Paderborn kamen fast drei Millionen Euro zusammen.

Als Dank für dieses Engagement sind die Sternsinger für Samstag, 12. Januar, zu einer gemeinsamen Aktion eingeladen, zu der sich mehr als 900 von ihnen angemeldet haben. Für sie geht es ins Pollux-Kino, wo sie um 11 Uhr den Film »Wunder« sehen. Nach einem Zug durch die Innenstadt und dem gemeinsamen Mittagessen beginnt um 14.30 Uhr im Dom die Dankmesse.