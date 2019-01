Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Als Ellen Krause eine Geschichte vorlas, in der Seifenblasen vorkommen, lief Antonius Linnemann hinter ihr durch den Raum und pustete. Die Seifenblasen im Text, die plötzlich Gestalt annahmen, sind eine schöne Erinnerung unter vielen, die die 48-jährige Paderbornerin mit der Buchhandlung Linnemann in der Westernstraße verbindet. Bevor das Geschäft schließt, will Krause den Inhabern noch ein besonderes Geschenk machen.

Am Freitag rief die Sprach- und Kommunikationswissenschaftlerin, Journalistin und Texterin die Paderborner dazu auf, ihre Erinnerungen an die Buchhandlung aufzuschreiben und am Dienstag, 15. Januar, mitzubringen. Dann wird Ellen Krause um 18 Uhr im Eingang der Buchhandlung stehen – mit einem großen Karton, in den die Stammkunden Texte, Bilder und Grüße legen können.

Statt Erinnerungsglas ein Erinnerungskarton

Wer an dem Abend verhindert ist, kann ihr den Text zumailen (e.krause@padertext.de) oder zuschicken (Rolandsgärten 2 in 33102 Paderborn). »Ich will damit an die Tradition der Erinnerungsgläser anknüpfen«, sagte die Initiatorin der Aktion dieser Zeitung.

Katharina und Antonius Linnemann schließen Mitte des Monats ihr Geschäft, die Filiale im Südring-Center bleibt bestehen. Für viele Paderborner war der Laden in der Westernstraße zur Selbstverständlichkeit geworden. Begonnen hatte alles 1977 mit der City-Buchhandlung im damaligen Dany-Kaufhaus. Seit 1995 verkauft das Ehepaar im zentral gelegenen Gebäude an der Westernstraße unter dem Motto »Linnemann – mehr als Bücher« nicht nur Lesestoff.

Autorenlesung unvergessen

Regelmäßig organisierten die Inhaber Autorenlesungen, und an eine besondere, nämlich ihre eigene, kann sich Ellen Krause noch bestens erinnern. Am 22. April 2016 trug sie aus ihrer Anekdotensammlung »Gleis 1, bitte lächeln!« vor. »Ich dachte, da kommt keiner und deshalb hatte ich die Linnemanns gebeten, keinen Eintritt zu nehmen. Sie stimmten zu, aber dann kamen 100 Leute.«

Mutter nahm sie zu den Linnemanns mit

Bereits an der Hand ihrer Mutter war sie zu den Buchhändlern gegangen: »Meine Mutter sagte: ›Ich will die Bücher hier kaufen, weil Herr Linnemann so nett ist.‹« Und noch eine Erinnerung fällt Ellen Krause ein. Ihrem im Ausland lebenden Bruder sei erst am 23. Dezember eingefallen, dass er noch ein Geschenk für die Eltern brauchte. Als er seine Schwester um Hilfe bat, rief die bei Linnemann an und ein Kurierfahrer lieferte trotz Eisglätte noch rechtzeitig zum Heiligen Abend ein Geschenk aus.

Dass die Linnemanns schließen, findet Krause sehr schade. Die Beweggründe, vor allem die rückläufigen Umsätze im stationären Buchhandel, kann sie verstehen und auch, »dass man in dem Alter nicht jeden Tag im Laden stehen möchte«. Der Karton mit Erinnerungen solle ein Geschenk und ein Trost sein.