Museumspädagogin Dr. Heike Bee-Schroedter, Dompropst Monsignore Joachim Göbel, Schulleiter Claudius Hildmann, Schulleiterin Gertrud Oppenhof, Lehrer Dr. Andreas Kolle, Museumsleiter Professor Dr. Christoph Stiegemann stoßen mit Schülerinnen der Schulen St. Michael (alkoholfrei) auf die Verlängerung der Kooperation an. Foto: Kalle Noltenhans

Den Blick zurück ermöglichten einige Fotos, die einen lebendigen Eindruck zu den vielfältigen Aktivitäten der beiden vergangenen Jahre vermittelten: vom kreativen Schreiben und therapeutischen Malen in den Ausstellungs- und Seminarräumen, dem Erstellen von Werbeprodukten zur Rom-Ausstellung bis hin zu Fotoworkshops reicht hier die Bandbreite der innovativen Projekte, die Lehrende beider Schulen in Zusammenarbeit mit der Museumspädagogin Dr. Heike Bee-Schroedter entwickelten und dann mit Lernenden aller Jahrgangsstufen der Michaelschulen durchführten.

Dr. Andreas Kolle, Deutsch- und Geschichtslehrer des Gymnasiums, wurde zu diesem Treffen im Museumsfoyer von fünf Schülerinnen des Gymnasiums St. Michael begleitet, die passend dazu das aktuelle Projekt zur Gotik-Ausstellung lebendig vorstellten: Unter dem Titel »Farbige Lichtspiele. Von Domfenstern inspiriert« beschäftigten sie sich an drei Wochenenden kreativ mit dem Phänomen der Lichtmalerei und werden ihre Filme und Fotosequenzen am 31. Januar in der Aula der Schule präsentieren. »Wir würden den Workshop auf jeden Fall nochmal mitmachen«, war ihr positives Fazit.

Damit fiel der Blick schon auf die Zukunft: Domprobst Göbel und Museumsdirektor Stiegemann ermunterten die Schülerinnen darin, das Museum als besondere wertvolle Schatzkiste für sich zu entdecken, die ihrerseits durch diese Begegnung mit jungen Menschen und ihren aktuellen Zugang zu den Kunstwerken gewinne. Die so präsentierten jahrhundertealten christlichen Traditionen bleiben so lebendig.

Auch die Schulleiter freuen sich über die vielfältigen Aktivitäten, die ihren Schülern das Lernen an einem besonderen außerschulischen Lernort ermöglichen. Das kulturelle Profil beider Schulen kann so geschärft werden.

So fiel das Fazit dieser lebendigen Kooperation durchweg positiv aus. Eine Kooperation, die – zur Bereicherung aller Beteiligten - unbedingt fortgesetzt werden sollte.