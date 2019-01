Paderborn (WB). Die Welt, besonders Europa, hat vor kurzem des Endes des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren gedacht. Doch oft wird übersehen, welche Spuren vor der heimischen Haustür an die tödliche Vergangenheit mahnen. Diese gerade für die jüngere Generation wieder sichtbarer zu machen, ist das Ziel des Schüler-Wettbewerbs »Spurensuche Gedenkorte und Denk(!)-mäler im Kreis Paderborn«.

»Ich wünsche mir, dass viele Jugendliche in ihrer Stadt oder Gemeinde Nachforschungen anstellen und mit neuem, wacherem Blick ihre Heimat wahrnehmen, aber sich auch bewusster mit der Vergangenheit auseinandersetzen«, erklärt Landrat Manfred Müller als Kreisverbands-Vorsitzender des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der den Wettbewerb ausgerufen hat. Die Teilnehmer im Alter von 12 bis 19 Jahren können nicht nur Denkmäler, Kriegsgräber oder Erinnerungsorte des Ersten, sondern auch des Zweiten Weltkrieges in den Blickpunkt nehmen. Persönliche Geschichten und Schicksale der gefallenen Soldaten, die in den örtlichen Kriegsgräbern begrabenen liegen, können als Wettbewerbsbeitrag die ferne Vergangenheit wieder lebendig machen.

Einsendeschluss 31. Mai

Materialien dazu können die Schüler in den Archiven der Gemeinden, des Kreises oder Kirchen recherchieren. »Wahre Erinnerungsschätze finden sich auch Zuhause in alten Briefen und Fotos sowie den Erinnerungen der Eltern und Großeltern«, wissen die Koordinatoren des Wettbewerbs Hermann-Josef Bentler und Burghardt Mütherig vom Volksbund. Die Schüler können sich für den Wettbewerb aber auch mit zeitgenössischeren Fragen auseinandersetzen. Haben die Erinnerung an gefallene Soldaten oder die Pflege von Denkmälern noch einen Sinn? – dies ist nur eine der Fragen, die der Volksbund stellt.

Die Preisträger des Wettbewerbs erhalten Preisgelder, um mit ihrer Klasse oder Jugendgruppe an diesen Programmen des Volksbundes teilzunehmen (www.volksbund.de/paderborn). Der erste Sieger erhält 2000 Euro. »Ich freue mich sehr, dass die Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold diesen Wettbewerb großzügig unterstützt«, bedankt sich Müller herzlich. »Bei diesem Wettbewerb kommt es auch darauf an, gemeinsam ein Projekt zu erstellen. Diese Teamarbeit ist nicht nur im sportlichen Bereichen, sondern auch im Schul- und Berufsleben wichtig«, betont Hubert Böddeker, Vorstandsvorsitzender der Sparkassenstiftung Paderborn-Detmold für den Kreis Paderborn.

Teilnehmen können alle Schulklassen und Jugendgruppen mit Schülern im Alter von 12 bis 19 Jahren aus dem Kreis Paderborn. Wettbewerbsbeiträge können reichen von schriftlichen Dokumentationen, zu Multimediapräsentationen, Filmen, Hörspiele oder Fotodokumentationen. Einsendeschluss ist der 31. Mai 2019.