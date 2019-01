Paderborn (WB). Auf der Bahnhofstraße hat sich am Samstagmorgen ein Auto überschlagen. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Kurios: Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, war vom Unfallopfer weit und breit keine Spur.

Die Feuerwehr wurde gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße in Höhe der Grunigerstraße alarmiert. Gemeldet war eine eingeklemmte Person in einem Auto. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte lag ein PKW Audi A4 auf dem Dach, in dem Grünstreifen zwischen den Fahrstreifen. Doch weder im Fahrzeug noch im Umfeld der Einsatzstelle war der Fahrer vorzufinden.

Wenige Minuten später wurde den Einsatzkräften von der Polizei mitgeteilt, dass sich eine verletzte Person auf der Polizeiwache in der Riemekestraße befindet. Dort erfolgte die medizinische Versorgung des männlichen Patienten. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um den Fahrer des verunfallten Audi. Nach Versorgung durch den Rettungsdienst erfolgte der Transport des leichtverletzten Mannes in das Krankenhaus St. Johannisstift.

An der Unfallstelle wurde eine zerstörte Ampel mit einem Trennschleifer abgetrennt und aus dem Fahrbahnbereich entfernt. Während des laufenden Einsatzes auf der Bahnhofstraße wurde ein medizinischer Notfall am Hauptbahnhof gemeldet, der von den anwesenden Einsatzkräften bis zum Eintreffen eines Rettungswagens parallel bearbeitet wurde.