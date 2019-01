Paderborn (WB). Auf der Bahnhofstraße hat sich am Samstagmorgen ein Auto überschlagen. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Kurios: Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, war vom Unfallopfer weit und breit keine Spur. Wie sich später herausstellte stand er unter Drogeneinfluss.

Gegen 8 Uhr war der 40-Jähriger mit seinem Audi A4 auf der Bahnhofstraße unterwegs, als er nach Angaben der Polizei in Höhe der Einmündung zur Grunigerstraße bei Rot über die Ampel fuhr. Auf der Kreuzung stieß er mit einem Audi Q5 zusammen, an dessen Steuer ein 47-jähriger Mann saß. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Audi A4 auf die Mittelinsel der Bahnhofstraße geschleudert. Das Auto überschlug sich und prallte gegen ein Verkehrszeichen und einen Ampelmasten.

Der 40-jährige Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und flüchtete leicht verletzt anschließend zu Fuß in Richtung Frankfurter Weg. Im Rahmen der Fahndung wurde der Flüchtige von der Polizei in einem Taxi angetroffen, in welches er kurz zuvor am Paderborner Hauptbahnhof eingestiegen war. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der 40-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Audi des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme, war die Bahnhofstraße für etwa eine Stunde gesperrt. Die Polizei bezifferte den Gesamtschaden auf 13.000 Euro.

An der Unfallstelle wurde eine zerstörte Ampel mit einem Trennschleifer abgetrennt und aus dem Fahrbahnbereich entfernt. Während des laufenden Einsatzes auf der Bahnhofstraße wurde ein medizinischer Notfall am Hauptbahnhof gemeldet, der von den anwesenden Einsatzkräften bis zum Eintreffen eines Rettungswagens parallel bearbeitet wurde.