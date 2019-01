Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Christina Schäfers ist die neue Mümmelprinzessin. Und der Mümmelprinz? Den gibt es in diesem Jahr nicht, was der Karvevalsverein Hasi-Palau-Paderborn allerdings für unproblematisch ansieht. Der Kandidat sei »krankheitsbedingt an der Ziellinie ausgestiegen«, sagte Präsident An­dreas Gorecki am Sonntag bei der Proklamation der Tollitäten in der Gaststätte Königskeller.

»Einfach ersetzen oder austauschen wollten wir ihn nicht, und deshalb gibt es 2019 kein Mümmelprinzenpaar für Paderborn«, erläuterte Gorecki. Er ist überzeugt: »Chrissie die Erste braucht nicht wirklich einen Mann als Hofbegleitung.« Als solche springen stattdessen ihre Kinder Josie (18) und Charly (20) ein.

»Ich bin mit Karneval aufgewachsen«

»Ein Leben ohne jeck zu sein geht gar nicht« lautet das Lebensmotto von Christina Schäfers. Im Karneval verkleidet sich die gebürtige Paderbornerin (47) mal als Krankenschwester, mal als Polizistin. In diesem Jahr wird sie die strahlende Prinzessin sein, auf die sich alle Augen richten werden. »Ich bin mit Karneval aufgewachsen, mit dem Kinderkarneval im Schützenhof und dem Schwimmerball groß geworden«, sagte sie dieser Zeitung.

Prinzessin liebt Pferde, Fußball und Karaoke

Das Herz der Kauffrau im Gesundheitswesen, die im Brüderkrankenhaus arbeitet, gehört zudem dem Pferdesport, dem SC Paderborn, Karaoke, kitschigen Filmen wie »Sissi« und dem Schützenwesen. Karnevalsprinzessin ist sie nun, Schützenkönigin wolle sie auch mal werden, kündigte Schäfers gestern an.

Pia und Jason bilden das Kinderprinzenpaar

Aber nicht nur sie wurde gestern in ihr Amt eingeführt. Pia Golüke I. und Jason Osborn I. werden das Kinderprinzenpaar bilden und vor allem beim Kinderkarneval am Freitag, 1. März, um 15 Uhr im Paderbini-Land im Mittelpunkt stehen. Pia Golüke werde die erste singende Kinderprinzessin im Paderborner Straßenkarneval sein, kündigte Präsident Gorecki an und erwähnte, dass es die Elfjährige in der Staffel 2016/2017 der Sat1-Castingshow »The Voice Kids« bis ins Finale geschafft hatte.

Der zwölfjährige Jason Osborn I. liebt mehr den Sport, spielt American Football bei den Paderborn Dolphins und nahm bereits mit dem Kindergarten Sankt Liborius an der Karnevalsparade teil.

Nach dem Rathaussturm am Donnerstag, 28. Februar, wird die 16. Parade am Samstag, 2. März, in der Stadt wieder für viele Farbtupfer und Frohsinn sorgen. Hieß es im vergangenen Jahr »15 Jahre Paradeleben, wir bringen Paderborn zum Beben!«, lautet das Sessionsmotto diesmal: »Nicht Alaaf nicht Helau, Paderborn ruft Hasi-Palau«.

Selbstbewusstsein gewachsen

Das zeugt von gewachsenem Selbstbewusstsein. »Auch in Düsseldorf wissen sie inzwischen, wo ›Hasi Palau‹ gerufen wird«, sagte Gorecki, der Einsatzleiter im Paderborner Straßen- und Brückenbauamt ist. Die Entwicklung der Karnevalsparaden sei eine Erfolgsgeschichte und habe vor allem in Paderborn die Akzeptanz des Karnevals erhöht. Früher habe man sich hier gar nicht getraut, sich zu verkleiden, heute sei bei der Parade die Stadt voll.

Bei der 16. Parade am 2. März rechnet der heimische Karnevalsverein (150 Mitglieder) mit 2000 Teilnehmern, darunter bis zu 800 Jungen und Mädchen. 30 Wagen und ebenso viele Fußgruppen werden erwartet.

Terminkollision mit dem SC Paderborn

Die Vorfreude auf die Großveranstaltung ist getrübt. Denn ausgerechnet am Samstag, 2. März, spielt der SC Paderborn daheim in der Benteler-Arena gegen den FC St. Pauli, der erfahrungsgemäß viele Fans zu den Auswärtsbegegnungen mitbringt. »Paderborn ist mit zwei Großveranstaltungen gleichzeitig sicherheitspolitisch überfordert«, glaubt Gorecki. Die Parade setze sich um 14.14 Uhr in Bewegung, das Zweitligaspiel beginne um 13 Uhr und ende während der Veranstaltung der Karnevalisten. Gorecki würde sich wünschen, dass das Fußballspiel noch auf Freitag oder Sonntag verlegt wird.