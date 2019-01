Von Michael Welling

Paderborn (WV). In der Weihnachtszeit haben auch in Paderborn Gospel-Konzerte Hochsaison. Konnte man sie bisher oftmals nur in der eher nüchternen Atmosphäre der Paderhalle erleben, so zeigte sich am Sonntagabend, dass auch eine Kirche der richtige Platz für diese religiös inspirierte Musik sein kann.

Der Verein »Kultur.Kirche« im Erzbistum Paderborn hatte die Formation »Best Of Black Gospel« eingeladen und als Konzertort die altehrwürdige Marktkirche gewählt. Dieser Chor vereint eine Auswahl der besten und angesagtesten Gospelsängerinnen und -sänger aus den USA, alle sind von Kind an mit der Gospelmusik in den amerikanischen Kirchen groß geworden und haben dann ihre Talente an verschiedenen Ensembles verfeinert.

Beeindruckend auch ohne technischen Schnick-Schnack

Die Sängerinnen und Sänger waren mit Chören, wie zum Beispiel den Harlem-, Golden-, oder Glory-Gospel-Singers weltweit auf Tournee. Vor der weihnachtlich geschmückten Kulisse des Barockaltares zeigten die zehn Musikerinnen und Musiker, dass man auch ohne viel technischen Schnick-Schnack beeindruckende Musik bieten konnte, die vielen der 350 Besuchern in der gut besetzten Marktkirche unter die Haut ging.

Ganz in blau gekleidet und lichttechnisch leider nur sehr schwach unterstützt, interpretierten die stimmgewaltigen Sängerinnen und Sänger bekannte und unbekanntere Gospels. Mit Keyboard, Bass und einem zurückhaltenden Schlagwerk wurde ein dezenter Klangteppich ausgebreitet, der den Sängern immer wieder Raum zur persönlichen Interpretation der Songs ließ.

Elektronische Verstärkung nicht optimal

Melodisch und rhythmisch perfekt, boten die Musiker der »Best Of Black Gospel« ein professionelles zweistündiges Programm, in dem natürlich auch Evergreens wie »O when the Saints« und »Amazing Grace« nicht fehlen durften. Schon nach kurzer Zeit zeigte sich das Paderborner Publikum durchaus begeisterungsfähig und vergaß, dass das Konzert an einem Ort stattfand, wo Beifallskundgebungen ansonsten wohl eher die Ausnahme sind.

Schade, dass die elektronische Verstärkung der Truppe alles andere als optimal war. In einer eh‘ schon mit natürlichem Hall versehenen Raum formten sich der Klang aus den Boxen und die Akustik der Kirche zu einem meistens eher diffusen Sound. Vielleicht hätte man hier ganz auf elektronische Verstärkung verzichten und zu akustischen Instrumenten greifen sollen, die Stimmen der Sängerinnen und Sängerinnen waren jedenfalls kraftvoll genug.

Alles in allem ein insgesamt gelungener Konzertabend, bei dem sich die Zuhörer in der mit 14 Grad eher kühlen Marktkirche kräftig warm klatschten.