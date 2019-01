Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Seinen ersten Neujahrsempfang 2019 hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Sonntag als Ehrengast der Stadt Paderborn absolviert. Was das Jahr bringen werde, sei ungewisser denn je, stellte er vor 270 Gästen im Historischen Rathaus fest. »Ich will nicht zu düster malen, aber es kommt auf jeden an«, sagte Laschet.

Ein wesentliches Kapitel schlug er im Bezug auf drohende Fahrverbote auf. Dabei kritisierte er das Kraftfahrtbundesamt, das Dieselfahrer in einem Schreiben aufgefordert habe, sich neue Autos zu kaufen. »Die Kampagne ist begrenzt intelligent. So etwas können Hersteller wie VW machen.« Grundsätzlich wünsche er sich mehr Maß in der Dieseldebatte. Der Gast stufte die Fahrverbote im Ruhrgebiet auf der A40 als unverhältnismäßig ein. Er lobte zugleich aber Paderborns Engagement bei der Umrüstung der Padersprinter-Busse mit Katalysatoren, um genau eben Fahrverbote zu verhindern.

»Wir wären die Hauptbetroffenen in einem Handelskrieg«

In seiner Neujahrsansprache unternahm der Ministerpräsident einen rhetorischen Ausflug zum Brexit und den bislang völlig unkalkulierbaren Folgen für Paderborn, OWL und NRW. Auch betonte er die Bedeutung der Europawahl, in der es am 26. Mai um die Frage gehe, ob der Binnenmarkt, von dem Deutschland mehr profitiere als andere, so erhalten bleibe. Auch was US-Präsident Trump in Sachen Außenhandelspolitik weiter unternehmen werde, sei völlig unklar. »Wir wären die Hauptbetroffenen in einem Handelskrieg«, stellte der Ministerpräsident mit Blick auf die Zulieferbetriebe in der Region fest.

Die Politik müsse sich vor diesem Hintergrund mit der Frage befassen, wie es unter geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiter gehen könne. Gesellschaftlich gesehen helfe nur das Ehrenamt, das keinen Platz für Hass lasse. Das zeige Paderborn auf eindrucksvolle Weise.