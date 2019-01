Paderborn (WB). In der Nacht zu Sonntag haben zwei maskierte Täter einen Überfall auf eine Angestellte (53) einer Spielothek an der Breslauer Straße verübt. Sie erbeuteten Bargeld und konnten unerkannt flüchten.

Die Mitarbeiterin der an der Ecke Benediktiner Straße gelegenen Spielhalle schloss das Geschäft gegen 1 Uhr. Fünf Minuten später verließ sie das Gebäude durch einen Nebeneingang zur Breslauer Straße. Plötzlich liefen zwei Personen auf sie zu, schrien sie an und drängten die Frau wieder in die Spielothek. Die vermummten Männer stahlen Geld aus einigen Behältern und steckten die Beute in eine weiße Plastiktüte. Einer der Täter besprühte das Opfer mit Pfefferspray. Dann flüchteten die Räuber in unbekannte Richtung.

Die Angestellte alarmierte die Polizei. Rettungssanitäter versorgten vor Ort die leicht verletzte Frau, die unter der Wirkung des Pfeffersprays litt.

Beide Täter waren etwa 1,65 Meter groß und von kräftiger Statur. Sie trugen schwarze Wollmützen mit aufgesticktem Hanf-Blatt und hatten schwarze Schals über den Mundbereich gezogen. Bekleidet waren die Täter mit schwarzen Jacken und schwarzen Hosen. Nur einer der Täter hatte gesprochen. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Die Polizei sucht Zeugen, die kurz vor oder nach der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben. Hinweise bitte unter Telefon 05251/3060.