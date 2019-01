Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). »Sie sehen lächelnde Gesichter, es war eines unserer besten Jahre«, sagte am Montag der Leiter der Agentur für Arbeit in Paderborn, Rüdiger Matisz. Arbeitnehmer haben im Kreisgebiet in der Tat gute Aussichten, wie die Statistik für das vergangene Jahr eindrucksvoll belegt.

Die Zahl der Arbeitslosen ging im Vergleich zu 2017 um 7,5 Prozent auf im Schnitt knapp 8700 zurück, die Quote von 5,6 auf 5,1 Prozent – im Dezember 2018 sank sie sogar auf nur noch 4,8 Prozent, obwohl sie normalerweise im Winter steigt. Der Kreis Paderborn weise einen Höchststand bei der Beschäftigung auf und bei der Arbeitslosigkeit den niedrigsten Wert seit 25 Jahren, resümierte Matisz hochzufrieden.

Auch weniger Langzeitarbeitslose

Hochzufrieden ist auch der Geschäftsführer des Jobcenters für den Kreis Paderborn,

Horst-Hermann Müller (links) und Rüdiger Matisz. Horst-Hermann Müller (links) und Rüdiger Matisz.

Horst-Hermann Müller, mit dem Rückgang bei der Langzeitarbeitslosigkeit. Die Zahl derer, die sich daraus befreien konnten, stieg gegenüber 2017 um 241. Weil der Arbeitsmarkt weitgehend leergefegt sei, müssten Unternehmer beim Personal jetzt »den zweiten und dritten Blick riskieren und auch den Menschen im Jobcenter eine Chance geben«, erläuterte Müller. Wer bislang Hartz IV. bezieht, kommt inzwischen häufiger in Helferberufen unter, also in der Gastronomie, der Gebäudereinigung, auf dem Bau, im verarbeitenden Gewerbe, in der Logistik und bei Sicherheitsdiensten.

Von dem am 1. Januar in Kraft getretenen Teilhabechancengesetz erhofft sich der Jobcenterchef, dass er bis zu 130 weitere Langzeitarbeitslose in den Arbeitsmarkt bekommen kann. Dabei fördert der Staat zum Beispiel die Integration einer Person, die sechs Jahre und länger arbeitslos ist, mit einem Lohnkostenzuschuss von 100 Prozent und übernimmt die Kosten für ein Berufscoaching und teilweise für Weiterbildungen.

Viele arbeiten im Bereich Metall

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stieg im Kreis Paderborn um 2350 auf fast 118.000 an. Die Arbeitgeber kommen hauptsächlich aus den Bereichen Metall und Maschinenbau, Gesundheitswesen und Einzelhandel. Matisz erwartet, dass durch die Krisen bei Finke und Wellemöbel und durch den Rückgang der Zivilbeschäftigten in britischen Diensten 1500 Arbeitsplätze im laufenden Jahr verlorengehen werden. Er rechnet aber gleichzeitig damit, dass etwa 1800 neue Jobs entstehen, zum Beispiel durch die Zukunftsmeile 2. Im vergangenen Jahr habe es sogar 2349 Arbeitsplätze mehr gegeben.

Plädoyer für Transfergesellschaft

Stichwort Finke: Matisz und Müller raten den von der Schließung des Möbelhauses an der Paderborner Straße Betroffenen, die Transfergesellschaft zu nutzen. Unter anderem durch das Coaching erhöhe sich die Chance, wieder einen Job zu finden. Außerdem sei man dann nicht allein. Wer in eine Transfergesellschaft geht, erhält zwar Kurzarbeitergeld von der Arbeitsagentur, aber keine Abfindung.

Lohn und Brot haben immer mehr Flüchtlinge. »Sie kamen 2015, wir haben mit ihnen ein Profiling gemacht, sie 2016 in die ersten Maßnahmen gebracht. 2017 kamen sie aus den Maßnahmen heraus und 2018 konnten wir sie integrieren«, erläuterte Müller. Im abgelaufenen Jahr konnten 275 Flüchtlinge eine Arbeitsstelle antreten, zum Beispiel im Handwerk und im Baugewerbe. »Ich schätze, dass wir bis Ende 2020 50 bis 60 Prozent der Flüchtlinge in Arbeit haben werden.«

»Motivation haben die Flüchtlinge immer gehabt«

Müller ergänzte mit Blick auf die rund 2000 Betroffenen: »Motivation haben die Flüchtlinge immer gehabt; was ihnen fehlte, war die Qualifikation.« Einige müssten auch deshalb unbedingt arbeiten, »um ihren Schlepper zu bezahlen«. Die Ausgaben für die Leistungen zum Lebensunterhalt für Flüchtlinge sanken übrigens im Jobcenter im vergangenen Jahr um zwei Millionen Euro.

Allerdings ist Geld im Moment auch kein Problem. »Wir haben eine finanzielle Ausstattung, die es möglich macht, jedem, der geeignet ist, eine Qualifizierung angedeihen zu lassen«, sagte Matisz. Auch wenn die Wirtschaft boomt, gibt es dennoch eine Gruppe von Verlierern. Das sind die Arbeitslosen, die älter als 50 sind. Hier nahm die Zahl der Betroffenen sogar um 31 auf 3214 zu.