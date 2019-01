Paderborn (WB). Mit »Schwanensee« kommt der beliebteste Ballettklassiker aller Zeiten am Mittwoch, 6. Februar, wieder nach Paderborn. Das Russische Nationalballett aus Moskau präsentiert das Werk um 20 Uhr in der Paderhalle.

»Schwanensee« beinhaltet alles, was das klassische Ballett berühmt gemacht hat: eine märchenhafte Handlung, eine opulente Ausstattung, atemberaubende Tänze – und die unsterbliche Musik von Peter Tschaikowski. Liebe und Sehnsucht, Einsamkeit und Eifersucht, Wut, Schmerz und Glück – »Schwanensee« ist Gefühlsausdruck ohne Worte. Musik und Tanz vereinigen sich hier zu einer neuen Sprache, die jeder unmittelbar versteht.

Das »Russische Nationalballett« geht mit Solisten des legendären Bolschoi-Balletts auf Tournee. Sein Gründer und künstlerischer Direktor, Sergeij Radchenko, war Erster Solist des Bolschoi in Moskau und 25 Jahre Bühnenpartner der weltberühmten Primaballerina Maja Plissezkaja. Mit seinem breit gefächerten Repertoire feiert das Ensemble weltweit Erfolge.

Die Geschichte von der verzauberten Schwanenprinzessin, die nur wahre Liebe aus dem Bann des bösen Zauberers erlösen kann, ist auf der ganzen Erde bekannt. In dem Ballett finden sich bekannte Motive aus vielen Märchen, vor allem die unglücklich verzauberte Prinzessin, die durch die Liebe des Traumprinzen erlöst wird. Die weißen Schwäne und ihre zerbrechliche Königin Odette, die mit ihrem ätherischen Zauber den unglücklichen Prinzen betört, oder die festlichen Ballszenen, in denen ein ganzer Hofstaat wie im Rausch der verführerischen Odile verfällt, all das gehört zum Mythos »Schwanensee«.

Karten für das Gastspiel gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen des WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATTS. Die Redaktion verlost außerdem fünf mal je zwei Freikarten. Wer sein Glück versuchen möchte, wählt dazu heute, Dienstag, unsere Gewinn-Hotline 01379/ 883009. Ein Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 50 Cent (Mobilfunkgebühren können abweichen). Die Leitung ist bis Mitternacht geschaltet. Die Gewinner erhalten ihre Karten zugeschickt.