Der mexikanische Konzert- und Opernsänger Juan Del Bosco (rechts) ist bereits zum dritten Mal auf Einladung des Bonifatiuswerks in Paderborn zu Gast. Generalsekretär Monsignore Georg Austen lernte ihn vor vier Jahren in New York kennen. Foto: Manfred Stienecke

Von Manfred Stienecke

Paderborn (WB). Die Gäste des Neujahrsempfangs der Stadt Paderborn trauten ihren Ohren nicht: Da schmetterte ein kleiner, stämmiger Mexikaner seine Lieder in den Rathaussaal, dass die Wände nur so wackelten.

Wer in aller Welt ist dieser Juan Del Bosco, der stimmlich jedem Startenor das Wasser reichen kann? Katholiken im Hochstift Paderborn wissen es längst: Der mit bewundernswertem Schmelz in der Stimme ausgestattete Sänger weilt auf Einladung des Bonifatiuswerks der deutschen Katholiken bereits zum dritten Mal im heimischen Bistum, um für die Ziele des Hilfswerks zu werben. Für die Unterstützung von Gläubigen in den Diasporagebieten gibt der Mexikaner alles. In den vergangenen fünf Wochen hat der 34-Jährige allein zwölf Konzertauftritte absolviert.

" „Juan kennt keine Starallüren.“ Monsignore Georg Austen "

Eingeladen wird er seit drei Jahren regelmäßig von Monsignore Georg Austen (60). Der Generalsekretär des Bonifatiuswerks lernte den Konzert- und Opernsänger 2015 in New York kennen, als dieser in einem Musik-Café seine Arien schmetterte. Schnell war man sich über eine Gastspielreise nach Ostwestfalen einig. Schon an seinen ersten Deutschlandbesuch im Jahr 2013 hat Del Bosco beste Erinnerungen. Damals sang er bei einem Opernfestival in Bayern.

Doch was er seither im Erzbistum Paderborn erlebt, toppt für ihn diese Erfahrung noch um Längen. »Ich verbringe eine sehr schöne Zeit hier«, zollt er den Menschen an Altenau, Lippe und Ems höchstes Lob. »Die Leute sind sehr offen und gutherzig.« Juan Del Bosco kann das bestens beurteilen, denn er zeigt bei seinen Auftritten auf dem Lande überhaupt keine Berührungsängste.

Ob es gemeinsame Konzerte mit Schülern oder der Blasmusik Brenken sind, ob sie in Schulaulen, Schützenhallen oder Kirchen stattfinden: Der freundliche Mexikaner kommt überall bestens an. »Juan kennt keine Starallüren«, lobt Austen sein unkompliziertes Wesen. »Künstler gelten ja oft als schwierig. Er dagegen ist völlig pflegeleicht.«

Mexikaner lebt in den USA

Auch deshalb ist es für den Chef des Bonifatiuswerks eine Ehrensache, dem Tenor in seiner Privatwohnung Logis zu gewähren. Gemeinsam haben sie seinen 60. und Juans 34. Geburtstag im Dezember gefeiert. Für den Gast aus Übersee waren vor allem die Feiern des Weihnachtsfestes in Ostwestfalen und der Silvesternacht in Wien ein besonderes Erlebnis. »Wir haben viele private Einladungen gehabt und auch Krankenbesuche gemacht«, erzählt Austen.

Während der gesamten fünf Wochen konnte sich Del Bosco auch auf instrumentale Begleitung durch Jochen Harneke, Musiklehrer am Bürener Mauritius-Gymnasium, verlassen. Und beim Neujahrsempfang der Stadt Paderborn am Sonntag im Rathaus unterstützten ihn der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Peter Gödde, und seine Tochter Alexa an Klavier und Saxofon.

Für diesen Auftritt hatte sich Del Bosco etwas ganz Besonderes ausgedacht. Nach zwei traditionellen Liedern (»Granada« und »Here I Am Lord«) sang er die Liverpooler Fußball-Hymne »You Will Never Walk Alone«, bevor er seinen Gastauftritt mit dem Paderborn-Lied des SCP beendete. »Das habe ich kurz vorher extra noch einstudiert«, schmunzelt er.

Morgen geht es für den in den USA ausgebildeten Mexikaner zurück nach New York. Abschied nehmen von seinen Freunden im Paderborner Land wird er heute Nachmittag bei einem Gottesdienst im Mutterhaus der Vincentinerinnen in Paderborn.