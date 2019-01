Die dazugehörige Urkunde unterzeichneten auch der EVPO-Fraktionsvorsitzende im Europäischen Parlament und designierter Spitzenkandidat für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten bei der Europawahl, Manfred Weber. »Wenn Karl-Heinz Wange etwas tut, macht er das immer mit voller Wucht, ob hier vor Ort oder in Berlin«, skizzierte Elmar Brok den Arbeitsstil des langjährigen CDU-Kreisvorsitzenden und Lichtenauer Bürgermeisters, der sich im Bundestag sofort für das Thema Europa eingesetzt habe.

Brok spornte Wange an, im Europawahlkampf noch einmal »in die Speichen zu greifen«, denn bei der Wahl am 26. Mai gehe es um entscheidende Weichenstellungen gegen den in vielen Ländern aufkeimenden Populismus. Nur ein starkes Europa sei für die USA, Russland und die Chinesen auch ein ernst zu nehmender Verhandlungspartner, den man nicht so einfach unterbuttern könne, meinte Brok.

Brok wird sich als inzwischen dienstältester EU-Parlamentarier im Mai noch einmal um ein Mandat bewerben. Wange betonte in seinen Dankesworten, dass er in den zurückliegenden Monaten häufig 9. Klassen in heimischen Schulen besucht habe, um ihnen Politik und Europa näher zu bringen. »Viele Probleme, die wir in Europa und mit dem Euro haben, kennen junge Menschen oft gar nicht. Sie schauen weiter, sie schätzen die Währung, das freizügige Reisen, studieren und arbeiten. Deshalb müssen wir jetzt im bevorstehenden Wahlkampf weniger über Fehler der Vergangenheit, sondern im Sinne der jungen Menschen über die Zukunftschancen in einem dem Frieden verpflichteten gemeinsamen Europa sprechen.«