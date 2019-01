Paderborn (WB/ecke). Katja Gericke aus Paderborn hat im »Hüttenzauber«-Special der RTL-Ratesendung »Wer wird Millionär?« am 7. Januar 16.000 Euro gewonnen.

Die Inhaberin eines Ski- und Snowboard-Geschäfts am Westerntor hatte es bei Günther Jauch als einzige der Kandidaten auf den Quiz-Stuhl gebracht, weil sie vier typische Cocktails beim Après-Ski in die richtige Reihenfolge bringen konnte. Die 47-Jährige begnügte sich mit drei Jokern und scheiterte erst bei der 32.000-Euro-Frage, in der es galt, den Textanfang eines englischen Hits dem richtigen Interpreten zuzuordnen.

Ihren Geldgewinn will sie nun für die geplante Hochzeit mit ihrem Lebenspartner nutzen. Das Paar hatte sich bei einem Skiurlaub in Österreich kennen gelernt. Dort soll jetzt auch geheiratet werden.

Vor drei Jahren hatte Katja Gericke schon einmal für ein TV-Projekt vor der Kamera gestanden. Damals musste sie sich in der Pro-Sieben-Sendung »Wild Island« gemeinsam mit 13 anderen Teilnehmern auf einer kleinen Pazifikinsel durchschlagen.