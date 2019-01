Sie freuen sich über die neue Hundefreilauffläche im Park am Springbach: (von links) Toni Wiethaup, Amt für Umweltschutz und Grünflächen, Initiatorin des Projektes Nadine Kollakowski mit ihrer Französischen Bulldogge Henry und Bürgermeister Michael Dreier. Foto: Joanna Becker

Paderborn (WB/mai). Zwei große Grünflächen, auf den Hunde frei laufen dürfen, sind jetzt in Paderborn freigegeben worden. Die Ausnahme von der Anleinpflicht bleibt dort aber nur dann bestehen, wenn es keine Konflikte gibt.

Bei den Freilaufflächen handelt es sich um den nordwestlichen Teil des Parks am Springbach zwischen Piepenturmweg und Hochwasserrückhaltebecken sowie den nordwestlichen Eingangsbereich zum Freizeitpark Mönkeloh mit dem ersten Talbereich.

Hier dürfen Hunde von der Leine gelassen werden und können umhertollen. Der ansonsten geltende Leinenzwang und dessen Kontrolle durch das städtische Ordnungsamt wird auf diesen Flächen so lange ausgesetzt, wie die Nutzung unproblematisch verläuft. Die Flächen sind nicht eingezäunt und durch Informationstafeln zum Verhalten von Tier und Mensch markiert sowie mit Kotbeutelspendern und Abfallbehältern durch den ASP bestückt.

»Ich würde mich sehr freuen, wenn diese Einführung von Hundefreilaufwiesen in Paderborn in gegenseitiger Achtsamkeit aller Beteiligten gelingt«, hofft Toni Wiethaup vom Amt für Umweltschutz und Grünflächen. Er weist aber auch darauf hin, dass die Anleinpflicht jederzeit wieder in Kraft gesetzt werden kann, wenn dies nicht der Fall ist.

Angestoßen wurde das Thema bereits Anfang vergangenen Jahres durch die junge Paderbornerin Nadine Kollakowski durch eine Unterschriftensammlung und in einem persönlichen Gespräch mit dem Bürgermeister. Ihren Hund frei laufen zu lassen ohne das Gefühl zu haben, etwas Verbotenes zu tun und das Wissen um diesen Wunsch bei vielen anderen war ihr Ansporn. Aber nicht nur das: »Ich glaube, dass dieses Angebot für Einwohner wie Besucher Paderborns diese Stadt wieder ein Stück lebens- und liebenswerter macht«, überzeugte Nadine Kollakowski den Paderborner Bürgermeister Michael Dreier, ihr zu helfen.