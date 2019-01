Von Manfred Stienecke

Ausgangspunkt ist auch hier ein Kriminalfall, dessen Auflösung allerdings nicht polizeilichen Ermittlern zuzuschreiben ist. Und die einschneidende Geschichte nimmt sogar einen versöhnlichen Ausgang.

Es ist eine wahrlich unerhörte Begebenheit, die die gebürtige Paderbornerin in ihrer Heimatregion spielen lässt. Weil sich seine Ehefrau nach einer schweren Fehlgeburt so sehnlich ein Kind wünscht, lässt sich ihr Mann, ein kauziger Förster aus Haaren, zu einer Kurzschlusstat hinreißen: Er entführt auf der Heimfahrt von einem auswärtigen Termin einen Säugling aus einem vor einer Bäckerei kurz abgestellten Kinderwagen. In der Abgeschiedenheit des Forsthauses gelingt es dem Ehepaar, das Mädchen Marie, das eigentlich Hanne heißt, ohne weiteres Aufsehen als eigenes Kind aufzuziehen.

Luca forscht nach der verschwundenen Schwester

Luca, die Schwester des entführten Mädchens, lässt derweil das ungeklärte Schicksal des verschwundenen Familienmitglieds nicht los. Sie beginn auf eigene Faust, Nachforschungen anzustellen und stößt 30 Jahre später auf das Forsthaus, das inzwischen verlassen ist. Das Försterpaar hat sich unter rätselhaften Umständen das Leben genommen. Hier entdeckt sie Hinweise auf ihre Schwester. Mit Hilfe von Bekannten kommt sie der wahren Geschichte auf die Spur und findet die inzwischen adoptierte Marie in guten Verhältnissen untergebracht. Nun muss sie nur noch ihrer alten Mutter schonend eröffnen, dass die tot geglaubte Tochter lebt, und ein Wiedersehen mit ihr arrangieren.

Die Dialoge wirken nie aufgesetzt

Ludgera Vogt erzählt die Herz-Schmerz-Geschichte erfreulich sachlich und sorgt dafür, dass alle noch so unwahrscheinlich klingenden Ereignisse glaubhaft begründet sind. Ja, so könnten sich die miteinander verknüpften Familiendramen tatsächlich abgespielt haben. Die Autorin beantwortet alle kritischen Fragen mit nachvollziehbaren Erklärungen und behält die sorgsam konstruierte Handlung stets in spannender Balance. Ihre Dialoge wirken nie aufgesetzt, und hin und wieder darf sogar sprachlicher Witz aufblitzen.

Die Autorin wuchs in Wewelsburg auf und besuchte das Liebfrauengymnasium in Büren. Nach der Schulzeit schloss sich eine Ausbildung zur Krankenschwester an. Heute lebt Ludgera Vogt in Brakel. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Das Buch ist bei »Books On Demand« (Norderstedt) erschienen, hat 258 Seiten und kostet 9,90 Euro.