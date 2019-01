Von der seelischen Unterstützung profitierten nicht nur Opfer und Angehörige, sondern auch Feuerwehrleute. Keuter stellte klar: »Wir können noch die modernsten Maschinen haben, aber bedient werden sie im Einsatzfall immer noch von Menschen.« Gerade bei Unfällen und anderen Katastrophen bekämen die Wehrleute Dinge zu sehen, auf die sie nicht vorbereitet seien. »Da kann es ganz schnell passieren, dass die Seele einen Knacks bekommt«, erzählte Keuter.

Den Notfallseelsorgern – zu Gast waren Vertreter der Notfallseelsorge in Stadt und Kreis sowie die Notfallbetreuung in Hövelhof – gab er folgende Worte mit auf den Weg: »Danke, dass Ihr uns immer zur Seite steht. Euer Wirken ist wertvoll für den Fortbestand der Feuerwehr.« Und Landrat Manfred Müller ergänzte: »Was haben wir eigentlich früher gemacht, als es die Notfallseelsorger noch nicht gab?«

Durch Zufall zur Notfallseelsorge

Hubert Halsband, Geschäftsführer des Feuerwehrkreisverbandes, zeichnete Pfarrer Peter Scheiwe für sein Engagement in der Notfallseelsorge der Stadt Paderborn aus. Er sei eine »treibende Kraft« und überzeugter Feuerwehrmann, der durch Zufall an seine zweite Berufung geraten sei. Damals habe er sich nach einer Brandkatastrophe als Pfarrer um die Betreuung der Opfer gekümmert. Inzwischen ist er als Fachberater in der Notfallseelsorge tätig und dort nicht mehr wegzudenken.

Kreisbrandmeister Elmar Keuter legte die Einsatzbilanz der Feuerwehren im Kreis Paderborn vor. Demnach gab es im Jahr 2018 3537 Einsatzstellen – 51 mehr als noch 2017. Pro Tag mussten durchschnittlich neun Einsätze für die Feuerwehren im Bereich Brandschutz und Technische Hilfeleistung gemeistert werden. Einer der größten Einsätze fand ausgerechnet an einem der letzten Tage des alten Jahres statt. Elmar Keuter bedauerte, dass sich bei dem Brand im Holzbauunternehmen Grote in Wewelsburg vor anderthalb Wochen zwei Kameraden verletzt hatten.

Leichte Abgänge bei den Mitgliedern

Die Mitgliederbilanz weise leichte Abgänge aus: Die Feuerwehren im Kreisverband haben 4436 Mitglieder, 40 weniger als im Vorjahr. Davon sind 900 in der Ehrenabteilung. Es gibt 478 Jugendliche sowie 317 Musiker und 30 Kinder. Im aktiven Dienst befinden sich 2741 Feuerwehrleute.

Mit einem enormen Aufwand werde auch im Jahr 2019 das Thema Aus- und Weiterbildung weiter verfolgt, kündigte Keuter an. Dabei werde es auch darum gehen, sich auf das Thema Terror einzustellen. »Es ist gut, wenn wir vorbereitet sind. Ich bin froh, dass bei den Weihnachtsmärkten im Land nichts passiert ist«, sagte er.

Vorbereitung auf Terror und Klimaveränderungen

Landrat Manfred Müller verwies auf die Vorbereitungen zur Erweiterung der Kreisfeuerwehrzentrale in Büren-Ahden, die in diesem Jahr geplant werden soll. Und noch ein Aspekt sei auch wichtig für die Einsatzkräfte. Müller kündigte an, dass der Kreis als Teil des digitalen Modellprojekts in OWL an der digitalen Bauakte arbeite. »Bereits die Hälfte der Bauakten des Kreises Paderborn sind digitalisiert. Die digitale Baugenehmigung ist nicht mehr fern. Diese Daten müssen nun auch der Feuerwehr und der Polizei digital verfügbar gemacht werden, damit man im Brand- und Einsatzfall auf diese Pläne zurückgreifen kann.«

Der Landrat ging auch auf die Klimaveränderungen ein. Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr würden die Folgen künftig deutlich zu spüren bekommen.