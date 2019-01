Von Christian Althoff

Paderborn (WB). In einem Schreiben an ein Unternehmen in Rüthen (Kreis Soest) hat das Amtsgericht Paderborn erwähnt, dass zwei Mitarbeiter an HIV erkrankt sind. »Das wusste vorher niemand aus unserem Umfeld. Wir fühlen uns durch das Zwangsouting massiv in unseren Persönlichkeitsrechten verletzt«, sagt Frank W. (41).

Er und sein Lebenspartner bekamen die Diagnose vor 15 Jahren. »Wir kommen damit klar, aber wir wollten das nicht breittreten«, sagt der 41-Jährige. Doch es kam anders. Das Paar, das in einer Firma arbeitet, hatte Privatinsolvenz angemeldet, weshalb der Arbeitgeber auf Anweisung des Amtsgerichts den pfändbaren Teil der Gehälter an die Schuldner überwies. In Härtefällen kann das Gericht den nicht pfändbaren Betrag erhöhen. Das beantragten die beiden. Sie argumentierten, dass sie wegen ihrer Erkrankung jeden Monat etwa 300 Euro für Medikamente und spezielle Ernährung aufwenden müssten.

Dienstaufsichts­beschwerde erstattet

Das Amtsgericht billigte jedem der beiden 50 Euro mehr im Monat zu und informierte darüber die Gläubiger, die Schuldner und ihren Arbeitgeber. In diesen Schreiben steht, dass die beiden Schuldner nach eigenen Angaben »an HIV erkrankt« seien.

»Das hätte nicht sein dürfen, denn Gesundheitsdaten sind besonders schützenswert«, sagt Frank W. Es habe ihm »den Boden unter den Füßen weggezogen«, dass seine Kollegen von seiner Krankheit erfahren hätten. Frank W. erstattete Dienstaufsichts­beschwerde gegen den Rechtspfleger, der das Schreiben verschickt hatte. Der Rechtspfleger gab gegenüber dem Amtsgerichtsdirektor sinngemäß an, er wisse zwar, dass Arbeitgeber gelegentlich auch ohne Bekanntgabe der kompletten Gründe informiert würden. Eine gesetzliche Grundlage dafür gebe es aber nicht.

Amtsgerichtsdirektor Günter Köhne schrieb Frank W., Rechtspfleger seien wie Richter in ihren Entscheidungen unabhängig. Deshalb stehe ihm als Amtsgerichtsdirektor im Rahmen der Dienstaufsicht keine Entscheidung zu.

Später andere Bezeichnung

Frank W. wollte es nicht dabei belassen und erstattete Anzeige wegen Verletzung von Privatgeheimnissen gegen den Rechtspfleger. Die Staatsanwaltschaft Paderborn sah jedoch kein rechtswidriges Verhalten, ebenso wenig wie die Generalstaatsanwaltschaft in Hamm. Sie schrieb, dem Arbeit­geber habe eine »ungekürzte Ausfertigung« des Beschlusses zugestellt werden müssen.

Ob dabei auch die konkrete Krankheit benannt werden musste, ist allerdings unklar. Denn nach Angaben von Frank W. war in einem späteren Gerichtsschreiben nur noch von einer chronischen Erkrankung die Rede. Unklar ist, wie das erste Schreiben mit der HIV-Erwähnung verschickt wurde. Während Frank W. sagt, es sei per Fax in der Firma eingegangen und so einem größeren Kreis zugänglich gewesen, gibt das Amtsgericht an, den Beschluss per Brief verschickt zu haben.