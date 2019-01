Der Flughafen Paderborn/Lippstadt fertigt am Donnerstag sechs zusätzliche Flüge wegen des Streiks des Sicherheitspersonals an anderen NRW-Flughäfen ab. Foto: Jörn Hannemann

Paderborn/Büren (WB/mai). Gut zu tun gibt es am Donnerstag für das Personal am Flughafen Paderborn Lippstadt. Dort starteten sechs zusätzliche Flüge der Gesellschaften Tui Fly und Sun-Express nach Teneriffa, Hurghada, Fuerteventura und zu Zielen in der Türkei.

Diese hätten ursprünglich von den NRW-Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf abheben sollen. Dort war aber das Sicherheitspersonal im Zuge der Tarifauseinandersetzungen von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu einem ganztägigen Streik aufgerufen worden. Paderborn ist von dem Streik nicht betroffen und dient den Gesellschaften daher als Ausweichflughafen.

»Wir haben uns frühzeitig auf die Situation eingestellt und zusätzliches Personal im Dienst. Daher läuft die Abfertigung in Paderborn reibungslos«, sagte Flughafensprecher Stefan Hensel am Donnerstag auf Anfrage dieser Zeitung. Die Fluggäste seien per Bus nach Paderborn gebracht worden.

Allein in Düsseldorf wurden aufgrund des Streiks rund 350 von 570 Starts und Landungen gestrichen, in Köln/Bonn sollten 130 von knapp 200 Flügen ausfallen. Die Gewerkschaft fordert einen Stundenlohn von bundesweit 20 Euro. Das entspräche einem Plus von bis zu 6,4 Prozent.