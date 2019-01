Seit 20 Jahren setzen sich Kinder und Jugendliche aus Paderborn gemeinsam mit dem heimischen Kinderhilfswerk »Internationaler Verband Westfälischer Kinderdörfer« (IVWK) für benachteiligte junge Menschen in Peru ein. Zwölf Schulen – von der Grundschule bis zum Berufskolleg – hatten zum Weltkindertag im September 1997 gemeinsam mit dem IVWK und dem Jugendamt der Stadt Paderborn den Start des Gemeinschaftsprojekts »Brückenschlag – Paderborner Jugend für Ausbildung in Peru« mit einem abwechselungsreichen Kulturprogramm gestaltet. Es wurden Schulfeste, Aktionstage, Benefizkonzerte, Gottesdienste und Tombolas organisiert, um die notwendigen finanziellen Mittel zu sammeln. Unterstützt wurde das jugendliche Engagement von Banken, Firmen, Service-Clubs, Vereinen und privaten Spendern.

Schon das Ergebnis nach zehn Jahren »Brückenschlag« konnte sich sehen lassen: Kleine Werkstätten, eine Ausbildungshalle und Schulungsräume wurden in Peru gebaut sowie die Ausbildungshalle aufgestockt und mit einer massiven Betondecke abgedeckt, damit eine größere Solaranlage auf dem Dach installierbar war. Auch Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Schuluniformen konnten angeschafft werden.

Zunächst wurden in den Räumen ab März 2008 erfolgreich berufseinführende Kurse angeboten. Inzwischen können die über einer Werkstatt errichteten Schulungsräume und die Räume in der Ausbildungshalle auch als Klassenräume genutzt werden. Nach vielen Verhandlungen und Inspektionen ist im Frühjahr 2017 die staatliche Genehmigung zur Eröffnung der »Westfalia Helma Schule« im Kinderdorf erteilt worden. Die Kinderdorfkinder haben der Grundschule den Namen der Mutter der Kinderdorfleiterin Liselotte Schrader-Woyke gegeben, um so an die verdienstvolle Arbeit von Helma Schrader, die am 11. November 2010 starb, zu erinnern.

Mittlerweile wird schon eine zweite Klasse unterrichtet. So haben neu im Kinderdorf aufgenommene Kinder in Not, die noch keine Papiere und somit kein Recht auf Unterricht in einer öffentlichen Schule haben, die Möglichkeit, erste Lernschritte zu schaffen. »Unsere Schule ist für diese Kinder die einzige Chance, nicht noch weiter benachteiligt zu werden«, sagt IVWK-Vorsitzende Christel Zumdieck.

Botschafter für soziale Veranstwortung

Leitende Lehrerin ist Violetta Rodriguez, die über viele Jahre die Gesamtleitung des kinderdorfeigenen Kindergartens hatte. Diesen leitet jetzt Yaneth Sanchez, ein ehemaliges Kinderdorfmädchen mit waldorfpädagogischer Ausbildung. Jessica, Nathalie und Elvis, die auch im Kinderdorf groß geworden und Auszubildende in der Fachschule für Waldorfpädagogik sind, assistieren Yaneth und ihrer Assistentin Candy in Kooperation mit Freiwilligen aus Deutschland.

»Die Paderborner Schüler sind unsere Junior-Botschafter für soziale Verantwortung, Völkerverständigung und Frieden, für die Umsetzung der Kinderrechte und für eine zukunftsorientierte Entwicklungszusammenarbeit«, sagt Christel Zumdieck.

Die Kinderdorfgemeinschaft hofft, dass die Unterstützung aus Paderborn anhält. Die Spendenkonten des IVWK sind: Sparkasse Paderborn-Detmold – IBAN DE 28 4765 0130 0000 0622 99 sowie Verbund Volksbank OWL – IBAN DE 27 4726 0121 8710 9825 00.