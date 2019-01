Paderborn (WB). Sporttasche, Portemonnaie, Autoschlüssel: Unbekannte haben in den vergangenen Tagen gleich drei Mal in Sporthallen in Paderborn zugeschlagen. Dabei haben sie diverse Wertgegenstände geklaut.

Am Montagnachmittag fuhr laut Polizei ein 25-jähriger Mann zur Uni-Sporthalle am Harsewinkelweg. Er stellte seine Sporttasche gegen 14.30 Uhr für wenige Minuten im Eingangsbereich ab. Als er zurückkehrte war die Tasche, in der sich auch sein Laptop und ein Autoschlüssel befanden, verschwunden. Das Auto war mit dem gestohlenen Schlüssel geöffnet worden. Aus dem Wagen fehlen einige Gegenstände.

Ein ebenfalls 25-Jähriger trainierte am Dienstag zwischen 16.45 und 18 Uhr in der Sporthalle an der Ahornallee. Im Umkleideraum verschwand sein Portemonnaie, als sich der Mann umzog und seinen Spind noch nicht verschlossen hatte.

Polizei: Wertsachen im Blick behalten

In der Sporthalle am Schützenplatz nahm eine 42-jährige Frau am Mittwoch von 9 bis 10.30 Uhr an einem Sportkurs teil. Ihre Jacke hatte sie an der Garderobe aufgehängt. Nach dem Sport fiel der Diebstahl ihres Autoschlüssels auf. Aus dem Auto der Sportlerin wurde die im Handschuhfach deponierte Geldbörse entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Sportlern rät die Polizei, möglichst auf die Mitnahme von Wertsachen zu verzichten und unverzichtbare Wertsachen nicht unbeaufsichtigt zu lassen.