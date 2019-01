Von Daniela Lang

Zu viel Arbeit, zu wenig Geld, ständig im Dienst: In der öffentlichen Diskussion fallen diese wenig attraktiven Beschreibungen meist zuerst, wenn es um den Beruf des Hausarztes geht. Grund genug für die Paderborner Allgemeinmediziner Katja Garritzmann, Dr. Gabriele Voß und Dr. Thomas Voßmann, um auch einmal über die schönen Seiten ihres Berufes zu sprechen.

Die drei Ärzte bilden mit zwei weiteren Kollegen das Ärzteteam in der Hellweg-Praxis in Wewer. Sie sind Allgemeinmediziner aus Leidenschaft – und das merkt man ihnen an, wenn sie über den Alltag in ihrer Gemeinschaftspraxis berichten: »Ich weiß noch genau, dass mir nach meiner ersten Hausbesuchs-Runde vor 17 Jahren sofort klar war: Ja, die Allgemeinmedizin ist mein Ding und es soll in dieser Praxis weitergehen«, erinnert sich Gabriele Voß (51).

Hausärzte aus Leidenschaft (von links): Katja Garritzmann, Dr. Thomas Voßmann und Dr. Gabriele Voß. Foto: Besim Mazhiqi

Ganz ähnlich erging es ihrem Kollegen Thomas Voßmann (46), der sechs Jahre später hinzustieß. »Was mich besonders fasziniert ist die Tatsache, dass wir hier Menschen über Jahre, manchmal sogar über Jahrzehnte begleiten und dauerhafte Beziehungen aufbauen.« Das unterscheide den Beruf des Hausarztes ganz deutlich von dem des Klinikarztes, der seine Patienten meist nur über eine kurze zeitliche Distanz erlebt.

Katja Garritzmann (41), die als jüngster »Neuzugang« seit mehr als drei Jahren das Team in Wewer verstärkt, profitiert auch organisatorisch von der Gemeinschaftspraxis: Als Mutter von vier Kindern arbeitet sie vormittags in Teilzeit, »ein Umstand, der in einer Einzelpraxis so nicht realisierbar wäre«. Die 41-Jährige, die schon als Kind den Wunsch hatte, Hausärztin zu werden, fühlt sich aber auch aus anderen Gründen im Team pudelwohl: »Die Arbeit verteilt sich auf viele Schultern und man kann sich jederzeit mit Kollegen austauschen«, schätzt sie die enge Zusammenarbeit.

Eingespieltes Team

Zu dem funktionierenden Team gehören nach dem Selbstverständnis der Mediziner allerdings nicht nur die Ärzte. »Erst die Zusammenarbeit mit unseren elf Mitarbeiterinnen ermöglicht ein funktionierendes Praxismanagement, weil jeder auf seiner Ebene gut ausgebildet ist«, erklärt Gabriele Voß. Sie ist neben ihrer ärztlichen Tätigkeit für den Bereich Personal zuständig, ihr Kollege Thomas Voßmann kümmert sich um die Praxis-EDV. »Unsere Helferinnen tragen schon beim Erstkontakt mit den Patienten eine große Verantwortung. Sie entscheiden, ob ein kurzer Termin in der Akutsprechstunde ausreichend ist oder ob der Fall mehr Zeit benötigt«, so Gabriele Voß.

Klar, dass es trotz durchdachter Organisation immer wieder auch Tage gibt, an denen es nicht so läuft, wie es laufen sollte. »Ich bin froh, wenn die Erkältungssaison vorbei ist«, gibt Thomas Voßmann zu. Wenn sich wochenlang vor allem Patienten mit grippalen Infekten die Klinke in die Hand geben, dann geht das auch dem leidenschaftlichsten Hausarzt an die Nieren. Hinzu kommt, dass die Praxistage in solchen Zeiten oftmals deutlich später enden, als sie eigentlich sollten. »Dafür wissen wir immer genau, wann wir anfangen müssen zu arbeiten«, schmunzelt Kollegin Gabriele Voß.

Medikamentenbudget bleibt Reizthema

Das Thema Medikamentenbudget ist und bleibt ein Reizthema leider auch in Wewer, weil es für Ärzte im Zweifelsfall bedeutet, dass sie nicht immer verschreiben dürfen, was sie für sinnvoll halten. Ein anderer Dauerbrenner ist der »gut informierte Patient«, der seine Diagnose und mögliche Behandlungsoptionen schon vor dem Arztbesuch ausgegoogelt hat und genau deshalb durchaus zeitintensiv verarztet werden muss.

Auftrieb gibt den Ärzten trotz mancher Unwägbarkeiten stets das Feedback ihrer Patienten: »Wir bekommen soviel Anerkennung, dass wir dadurch ein hohes Maß an Zufriedenheit bei der Arbeit erreichen«, freut sich Gabriele Voß. Thomas Voßmann ergänzt: »Wie wichtig wir für unsere Patienten sind, sieht man auch daran, dass sie Behandlungsem­pfehlungen, die sie von Fachärzten bekommen, oft noch einmal mit uns besprechen möchten.«

Medizinische Fakultät in OWL »wichtiger Impuls«

Das gute Gefühl beim Gedanken an Arbeit wird nicht zuletzt dadurch beflügelt, dass die gute Organisation es zulässt, drei Wochen lang Urlaub zu machen, ohne ständig mit den Gedanken in der Praxis zu sein. Gabriele Voß: »Die Tendenz geht eindeutig dahin, dass das Thema Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Freizeit immer wichtiger wird. Diesem Bedürfnis tragen wir Rechnung.«

Apropos Rechnung: Finanziell entspricht das Einkommen eines Vollzeit arbeitenden Allgemeinmediziners in einer Gemeinschaftspraxis dem eines Oberarztes im Krankenhaus. »Seit etwa zehn Jahren gibt es stetig Verbesserungen bei der Vergütung der hausärztlichen Leistungen«, freut sich Gabriele Voß.

Den ärztlichen Nachwuchs auszubilden, macht den Ärzten der Hellweg-Praxis viel Freude. Dass die Universität in Bielefeld schon bald eine medizinische Fakultät einrichten wird, sei »ein wichtiger Impuls für die Region«. Auch deshalb, weil das Thema Allgemeinmedizin dann verstärkt im universitären Kontext stattfinde.

Ein Drittel der Hausärzte ist älter als 60

Im Mittelbereich Paderborn (dieser besteht aus den Gemeinden Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchen, Hövelhof, Lichtenau, Paderborn und Salzkotten) versorgen aktuell 151 Hausärzte 239.683 Einwohner. Daraus ergibt sich ein Versorgungsgrad von 105,2 Prozent. Im Augenblick ist die hausärztliche Versorgung im Mittelbereich Paderborn demnach gut.

Neben dem Versorgungsgrad ist allerdings auch die Altersstruktur der Hausärzte vor Ort ein wichtiger Faktor für die Bewertung der Versorgungslage. Derzeit sind rund ein Drittel der Hausärzte in Paderborn älter als 60 Jahre. Viele dieser Ärzte dürften in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen – eine konkrete Altersgrenze für Kassenärzte gibt es nicht mehr. Aufgrund der tendenziell angespannten Nachwuchssituation in der Hausärzteschaft könnte sich die Suche nach einem Nachfolger schwierig gestalten. In diesem Jahr haben vier Hausärzte in Paderborn ihre Kassenarzttätigkeit beendet, ohne einen Nachfolger gefunden zu haben.