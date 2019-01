Hunderte Sternsinger haben sich am Samstag in Paderborn getroffen. Foto: Bernhard Liedmann

Paderborn (WB/bel). 1000 Sternsinger sind am Samstag als Höhepunkt der Aktion Dreikönigssingen singend durch die Paderborner Innenstadt gezogen. Der Zug mit Weihbischof Matthias König an der Spitze war Teil der Dankesfeier, die mit einer Messe im Hohen Dom endete.

Aus dem gesamten Erzbistum waren 41 Gruppen angereist, davon die Hälfte aus dem Kreis Paderborn. Aufgrund der Nachfrage hatte der Bund der Deutschen Katholischen Jugend die Teilnehmerzahl in diesem Jahr um 350 aufgestockt, damit möglichst viele Sternsinger an dieser Abschlussaktion teilnehmen können. Begleitet wurde die Dankesfeier durch 40 ehrenamtliche Helfer.

Als kleines Dankeschön an das Engagement der Kinder für die Aktion waren alle zuvor ins Kino »Pollux«-Kino eingeladen worden, um hier in Sondervorstellungen den Film »Wunder« sehen zu können. Er handelt von einem Jungen, der aufgrund eines Gendefektes ein stark entstelltes Gesicht hat und in eine reguläre Schule geht. Der Film entspricht auch dem diesjährigen Motto der 61. Aktion Dreikönigssingen »Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!« bei der Kinder mit Behinderung im Mittelpunkt stehen.

Im vergangene Jahr konnten die Sternsinger allein im Erzbistum Paderborn die Spendensumme von knapp drei Millionen Euro sammeln. Bundesweit waren es 48,8 Millionen Euro. Das Dreikönigssingen ist die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren.