Von Dietmar Kemper

Schloß Neuhaus (WB). Wo früher Mais wuchs, wächst jetzt Schloß Neuhaus und gedeihen Träume vom gemütlichen Heim. Gestern wurden in Mastbruch die Spaten für das Neubauprojekt »Kramers Feld« in den Boden gerammt.

Die Nachfrage ist enorm. 231 Anfragen haben die Geschäftsführer der Wegener Massivhaus GmbH, Christopher Gladen und Christoph Wegener, bereits erhalten. Das Neubauprojekt auf einer ehemaligen Ackerfläche bietet Platz für etwa 120 Personen, Zielgruppe sind Familien.

13.500 Quadratmeter großes Grundstück

Auf dem 13.500 Quadratmeter großen Grundstück an der Trakehnerstraße/Schatenweg entstehen in den nächsten Jahren sechs Einfamilienhäuser, 18 Doppelhaushälften sowie sieben Reihenhäuser. Der bereits bestehende Hof wird integriert. Ein etwa 140 Meter langer und zehn Meter breiter öffentlicher Grünstreifen entlang des Schatenwegs bildet den Abschluss des Neubaugebiets; dadurch werden die alten Bäume der Allee in Richtung des Tallesees erhalten.

Fertigstellung für das erste Quartal 2021 geplant

Die ersten der 31 Häuser sollen bereits Ende 2019 fertig sein, das ganze Vorhaben im ersten Quartal 2021, kündigte Christopher Gladen an. »Bereits in unserem Bauvorhaben ›Kempers Hof‹ konnten wir unseren Kunden Häuser anbieten, die im Rahmen der Eigentumsförderung förderfähig waren. In diesem Bauvorhaben werden wir nun zusätzlich auch fünf Mieteinfamilienhäuser anbieten, die im Wege der Mietraumförderung gefördert werden können.«

Ein Blockheizkraftwerk wird die Bewohner mit Wärme, Strom und Trinkwasser versorgen. Mit elf Millionen Euro handelt es sich nach Angaben der Firma um eines der größten Bauprojekte der vergangenen Jahre.

Wenig Spielraum in Schloß Neuhaus

Der Spatenstich freute nicht zuletzt den CDU-Fraktionsvorsitzenden Markus Mertens, der auch Mitglied des Bezirksausschusses Schloß Neuhaus/Sande ist. Regelmäßig bekommt er von Bürgern im Stadtteil zu hören: »In Neuhaus geht gar nichts mehr, unsere Kinder müssen woanders hinziehen.« Darunter litten auch die Vereine vor Ort, weiß Mertens aus Erfahrungen im Paderborner Stadtteil Benhausen.

Dempsey-Kaserne soll für Entlastung sorgen

In der Tat passiere in Sachen neuer Wohnraum in Schloß Neuhaus wenig, sagte Mertens. Die Siedlung an der Trakehnerstraße mildere das Problem, löse es aber nicht. Die Politik habe immer auf die großen Flächen der nach dem Abzug der Briten frei werdenden Kasernen als Wohnraumreserve geschielt, aber bei der Dempsey-Kaserne werde es damit vor 2021 nichts werden. Der Bedarf an neuem Wohnraum bestehe schon jetzt.

Infrastruktur muss mitwachsen

Die Dempsey-Kaserne liegt an der Husarenstraße in Schloß Neuhaus und ist 20 Hektar groß. Neue Siedlungen im Stadtteil stellen auch neue Anforderungen an die Infrastruktur; Kitas und Schulen müssen gebaut oder erweitert werden. Mit Blick auf »Kramers Feld« sagte Mertens: »Ich hätte mir gewünscht, dass auf der Fläche eine Kita mit genutzt worden wäre. In Schloß Neuhaus fehlen acht Kita-Gruppen.«

Wie stark der Druck auf dem Wohnungsmarkt sei, zeige die hohe Zahl der Anfragen für das Neubaugebiet in Mastbruch, sagte Paderborns stellvertretender Bürgermeister Dietrich Honervogt. Über die Kasernen hinaus müsse es in Paderborn Potenzial für Neubauten geben.

Nebenan liegen gleich drei Seen

Für »Kramers Feld« spreche auch die traumhafte Lage, schwärmte Honervogt. Nicht ohne Grund wirbt die Wegener Massivhaus GmbH mit »kurzen Wegen in die Natur«: zur »Paderborner Seenlandschaft« (Tallesee, Habichtsee und Waldsee) und zu den »lichtdurchfluteten Nadelwäldern«. Darüber hinaus sei es zur Autobahnauffahrt nicht weit; insgesamt handele es sich um einen »äußerst attraktiven und ruhigen Standort« im Nordwesten Paderborns.