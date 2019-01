Die Grünen sehen in Sachen Rosentor dringenden Handlungsbedarf. Daher laden Klaus Schröder (von links), Sabine Kramm und Stefan Schwan am heutigen Dienstag zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung in die Mensa der Karlschule ein.

Paderborn (WB). Die Bahnüberquerung am Rosentor ist ein Ort, an dem die Menschen, die in der Südstadt leben und in die Innenstadt wollen, unfreiwillig viel Zeit verbringen. Das gewohnte Bild zeigt eher geschlossene als offene Schranken. Und die Unterführung hat nur auf einer Seite eine Rampe, so dass man mit dem Fahrrad oder Kinderwagen mühsam die Treppe bewältigen muss und mit einem Rollstuhl oder Rollator keine Chance hat, bei geschlossener Schranke auf die andere Seite zu gelangen.