Der Tatort in der Paderborner Südstadt: Nichts deutet darauf hin, dass sich in diesem Haus ein schreckliches Familiendrama ereignet haben soll. Zwei Leichen wurden entdeckt. Es soll sich um ein Paderborner Unternehmerpaar handeln. Foto: Ingo Schmitz

Von Ingo Schmitz und Jürgen Vahle

Paderborn (WB). In Paderborn hat sich offenbar ein Familiendrama ereignet. Wie am Montagabend bekannt wurde, sind zwei Leichen gefunden worden. Es soll sich um ein Paderborner Unternehmerpaar handeln. Nähere Angaben machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht. Am heutigen Dienstag soll es eine Presseerklärung zu dem Fall geben.

Tatort Paderborner Südstadt: Hohe Büsche umgeben das gepflegte Grundstück in guter Wohnlage. Von Außen lässt sich nicht erahnen, dass sich hier eine fürchterliche Tragödie ereignet haben soll. Die versteckt liegende Haustür weist Aufbruchspuren auf, auf dem Boden liegen Scherben. Was ist hinter dieser Tür passiert?

Hat der Mann seine Frau umgebracht?

Bislang sind nur folgende Fakten gesichert: Die Polizei hat auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt, dass am frühen Montagmorgen die beiden leblosen Körper eines Ehepaares in einem Haus entdeckt worden sind. Die Umstände des Todes sind demnach noch ungeklärt. Das Ehepaar soll jetzt obduziert werden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Staatsanwalt Fabian Klein hat angekündigt, dass es heute eine gemeinsame Erklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei geben soll. Offenbar gehen die Behörden von einem Tötungsdelikt aus.

Nach Aussage von Nachbarn sollen am Montagmorgen in der gepflegten Wohnstraße im Paderborner Süden mehrere Polizeifahrzeuge aufgetaucht sein. Mehrere Beamte hätten das Grundstück untersucht. Nach Aussage von Augenzeugen seien wenig später auch noch Polizisten mit Suchhunden am Tatort gewesen.

Nach Informationen dieser Zeitung soll der 56-jährige Paderborner seine zehn Jahre jüngere Ehefrau getötet und dann sich selbst umgebracht haben. Eine Bestätigung für diese Informationen war gestern Abend nicht mehr zu bekommen.

Unternehmer wegen Betrugs vorbestraft

Das Paderborner Paar ist in der Paderstadt und darüber hinaus vielen Menschen bekannt. Das Unternehmen, das in der Medienbranche sowie in der heimischen Firmenwelt vielen ein Begriff ist, hat das Paar gemeinsam geführt. Außerdem engagierten sich beide in zahlreichen Vereinen und Institutionen. Der 56-Jährige wurde vor einigen Jahren wegen Betrugs verurteilt und hatte danach einige Ehrenämter abgegeben.

Im Bekannten- und Freundeskreis sorgte die Nachricht über den Leichenfund für Entsetzen. Auch Nachbarn zeigten sich vom Polizeieinsatz und der Schreckensnachricht geschockt.