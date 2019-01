Paderborn (WB). Bei einem Verkehrsunfall mit seinem Elektromobil auf der Arminiusstraße hat ein 87-jähriger Mann am Dienstag Verletzungen erlitten. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Der Senior fuhr gegen 7.30 Uhr in Richtung Detmolder Straße. Unmittelbar an der Einmündung Marsenweg übersah er einen am rechten Straßenrand geparkten Mitsubishi Lancer. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem das Elektromobil gegen das Heck des Autos prallte. Dabei zog sich der 87-Jährige Verletzungen zu.

Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.