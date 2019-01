Die Polizei fährt am Tatort vorbei: Einen Tag nach dem Leichenfund in dem Haus in der Paderborner Südstadt gibt die Staatsanwaltschaft den Tathergang bekannt: Demnach hat der Unternehmer seine Frau erstochen und sich selbst umgebracht. Foto: Besim Mazhiqi

Von Ingo Schmitz

Das Obduktionsergebnis ist nach Aussage der Ermittlungsbehörden eindeutig: Der 56-Jährige hat seine zehn Jahre jüngere Frau mit mehreren Messerstichen getötet. »Dass ein Dritter an der Tat beteiligt war, dafür gibt es derzeit keine Hinweise«, teilte die Polizei gestern Mittag mit. Angaben zum Motiv machte Polizeisprecher Michael Biermann nicht. Aus dem Umfeld des Paares war die Rede von privaten Problemen.

Polizeieinsatz wird schnell Gesprächsthema

Obwohl die Tat bereits am Sonntag geschehen sein soll, wurden die Leichen erst am Montagmorgen in dem Haus in der Paderborner Südstadt von der Polizei entdeckt. Die Staatsanwaltschaft hatte zunächst keine Angaben über die Bluttat gemacht.

Am Montagabend war aber bereits der Polizeieinsatz in der Nähe des Dahler Wegs Gesprächsthema beim Neujahrsempfang der CDU-Mittelstandsvereinigung. Zunächst gab es aber nur Angaben über einen möglichen Suizid des Unternehmers. Dass er zuvor seine Frau umgebracht hat, war da noch nicht öffentlich bekannt.

»Eine solche Tat lässt sich durch nichts rechtfertigen und lässt mich erschüttert und ratlos zurück«, stellte gestern Markus Mertens, Fraktionschef der CDU im Paderborner Stadtrat, fest. Im Jahr 2009 war Hartmut F. in den Rat gewählt worden.

Aktiv bei der Paderborner Werbegemeinschaft

Sein CDU-Mandat legte er jedoch schon nach einem Jahr nieder. Hintergrund war ein Strafbefehl über 1500 Euro des Amtsgerichts Paderborn wegen Betrugs in Tateinheit mit Urkundenfälschung. Weil Hartmut F. den Strafbefehl akzeptierte, galt er als rechtskräftig verurteilt.

Hartmut F. war einige Jahre als Geschäftsführer der Handwerker-Kooperation Paderhaus tätig und führte danach die Geschäfte der Paderborner Werbegemeinschaft. Ehrenamtlich wirkte er unter anderem auch als Elferrat der Paderborner Heimatbühne.

Viele Paderborner Geschäftspartner hatten in den vergangenen Tagen mit dem Paar berufliche Kontakte oder Gesprächstermine für diese Woche geplant. All das kann nun nicht mehr stattfinden. Ein Unternehmer und langjähriger Weggefährte des 56-Jährigen betonte, dass Hartmut F. »seinen Job immer gut gemacht« habe, aber nach Außen im Schatten seiner zweiten Frau Katja gestanden habe: »Er war introvertiert, sie war seine Botschafterin«, charakterisierte der befreundete Firmenchef das Paar.

Pressearbeit zum Paderborner Osterlauf geleitet

Der Tod von Katja F. trifft viele Institutionen im Paderborner Land besonders hart. Unter anderem hat sie seit Jahren federführend die Pressearbeit zum Paderborner Osterlauf geleitet. Außerdem war sie im Rotary-Club aktiv. Sie sollte in Kürze das Amt der neuen Präsidentin des Rotary-Clubs Bürener Land übernehmen, hieß es gestern.

Außerdem habe sie mitten in den Vorbereitungen für die große Berufebörse »Job-Info-Tag« am 16. Februar gestanden. »Bei Katja liefen alle Fäden zusammen«, sagte gestern ein Mitorganisator, der den Tränen nahe war.

»Mich hat die Nachricht umgehauen«, gestand Christian Stork, der seit Jahren mit der 46-Jährigen bei der Organisation des Osterlaufes zusammengearbeitet hat. »Wir müssen absprechen, wie es nun weitergeht«, sagte Stork mit Blick auf die Großveranstaltung.