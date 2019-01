In diesem Haus geschah das Verbrechen. Am Montag wurden die Toten von Polizisten entdeckt. Foto: Besim Mazhiqi

Von Ingo Schmitz

Wie berichtet, waren die Leichen am frühen Montagmorgen in dem Einfamilienhaus in der Paderborner Südstadt entdeckt worden. Die Polizei habe aus dem familiären Umfeld einen Hinweis erhalten und sich dann Zutritt zum Gebäude verschafft, erklärte Polizeisprecher Michael Biermann. Die Beamten brachen die Haustür auf, konnten aber niemandem mehr helfen. Sie sollen die Frau tot im Bett und den Mann erhängt gefunden haben.

Noch am selben Tag wurden die beiden obduziert. Nach Aussage der Polizei gibt es derzeit keinen Hinweis darauf, dass ein Dritter an der Tat beteiligt war. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen deswegen von einem Mord mit anschließendem Selbstmord aus.

Entsetzen in der Vereins- und Geschäftswelt

Nach Informationen dieser Zeitung soll die Tat bereits am Sonntagabend geschehen sein. Dabei soll Hartmut F. mehrfach mit einem Messer in den Hals seiner zehn Jahre jüngeren Frau gestochen haben. Im Umfeld heißt es, dass sich Katja F. von ihrem Mann habe trennen wollen. Aus dem näheren Umfeld des Paares war gestern zu hören, dass es schon seit einiger Zeit in der Ehe gekriselt habe.

Die Ehetragödie hat in Paderborn für Entsetzen in der Vereins- und Geschäftswelt gesorgt. Das sehr bekannte Unternehmerpaar hat seit Jahren in dem Haus, in dem auch die Tat verübt wurde, ein Büro für Marketing und Personal betrieben. Sowohl Katja F. als auch ihr Mann Hartmut sind in vielen Vereinen und Institutionen aktiv gewesen und haben für viele Firmen im Paderborner Land gearbeitet und deren Marketing übernommen.

Zahlreiche Aktivitäten in Vereinen und Institutionen

Katja F. leitete unter anderem seit Jahren die gesamte Pressearbeit für den Paderborner Osterlauf, der in diesem Jahr am 20. April stattfinden wird. Darüber hin­aus organisierte sie Berufebörsen im Paderborner Land und war im Rotary-Club aktiv.

Hartmut F. hatte sich bei den Kommunalwahlen 2009 für den Rat der Stadt Paderborn aufstellen lassen. Bereits ein Jahr später legte er aufgrund einer Verurteilung wegen Versicherungsbetrugs sein CDU-Ratsmandat nieder. Anschließend managte er mehrere Jahre die Werbegemeinschaft der Stadt Paderborn.

Der 56-Jährige wird von vielen Weggenossen als zurückhaltend beschrieben. Katja F. galt als lebensfroh, engagiert und sympathisch. Im Rotary-Club Bürener Land sollte sie jetzt das Amt der Präsidentin übernehmen.