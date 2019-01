Die Regale in der Buchhandlung an der Westernstraße sind fast leer: Antonius (Mitte) und Katharina Linnemann haben viele Blumen und Umarmungen bekommen. Sohn Marcus wechselt in die Filiale im Südring-Center. Foto: Besim Mazhiqi

Von Sonja Möller

Paderborn (WB). Die Welt der Bücher hat ein Zuhause weniger: Katharina, Antonius und Marcus Linnemann haben am 15. Januar zum letzten Mal ihre Buchhandlung an der Westernstraße geöffnet. Nach mehr als 40 Jahren endet damit die Erfolgsgeschichte eines Paderborner Traditionshauses. Es ist ein Abschied mit vielen Tränen.

Die Linnemanns schütteln viele Hände, nehmen Blumen in Empfang, umarmen. Unablässig strömen Menschen hinein und wollen sich verabschieden. »Wir sind vollkommen überwältigt von der Welle der Zuneigung«, sagt Antonius Linnemann und ist sichtlich gerührt. Seine Frau Katharina ringt an diesem Tag mehr als einmal mit den Tränen. »Als die Nachricht in der Zeitung stand, haben sich so viele Freunde gemeldet, sind vorbeigekommen, haben uns umarmt. Ich habe den ganzen Tag geweint«, schildert die Buchhändlerin ihre Gefühle.

Mehr als 70 persönliche Briefe sind angekommen

Seitdem stehen ihr immer wieder die Tränen in den Augen. Denn die Buchhandlung verlässt nicht einfach so die Innenstadt. Die Linnemanns haben in den 40 Jahren Spuren bei den Menschen hinterlassen. Und diese sagen jetzt danke. Mehr als 70 sehr persönliche Briefe sind angekommen. »Wir haben so viel Lob für unsere Arbeit bekommen. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Das macht uns stolz«, sagt Antonius Linnemann und seine Augen strahlen: »Es hat uns Spaß gemacht, Menschen und Literatur zusammenzubringen.«

1977 eröffneten die Linnemanns ihre Buchhandlung im ehemaligen Dany-Kaufhaus

1977 eröffneten die Linnemanns ihre Buchhandlung im ehemaligen Dany-Kaufhaus – eine Herzensentscheidung, von der ihr die Beratungsstelle Einzelhandel abgeraten hatte: »Sie gaben uns keine Zukunft. Meine Frau und ich waren aber überzeugt von der Idee, die Welt der Bücher für alle Menschen zu öffnen und auch für alle Genres. Zu der Zeit war der Buchmarkt ja ein Kulturdenkmal«, erzählt Antonius Linnemann. In seiner Buchhandlung gab es keine Türen, was ein Novum war. Doch genau das kam bei den Paderbornern an: Sie stöberten befreit in den Regalen und ließen sich ein auf die faszinierende Welt der Geschichten. »Es war immer unser Ansinnen, Lust auf Bücher zu machen«, schildert der 78-Jährige sein Konzept.

Die Bücher wurden umrahmt mit Veranstaltungen. Mehr als 400 Lesungen hat die Buchhandlung organisiert. Viele namhafte Autoren wie Reinhold Messner und Michael Ende fanden den Weg nach Paderborn. »Das war damals eine Sensation«, erzählt Katharina Linnemann: »Als die Autorin Gabriele Krone-Schmalz kam, mussten wir sogar umbuchen auf die Paderhalle mit 1000 Plätzen, weil die Nachfrage so groß war!«

1995 kam der Umzug in die Westernstraße

1989 öffnete die Linnemann-Filiale im Südring-Center. 1991 folgte eine Buchhandlung in der Rosenstraße. Vier Jahre später dann der Umzug in die Westernstraße. »Die Leute haben gestaunt, als sie zu uns kamen. Eine Buchhandlung mit Rolltreppe und zwei Etagen, das war etwas Besonderes«, erinnert sich Antonius Linnemann. 22 Jahre hat er dort mit seiner Frau sein Lebenswerk aufgebaut.

Der Abschied fällt dem Ehepaar sehr schwer, doch die Veränderungen in der Gesellschaft waren in den vergangenen Jahren zu gravierend: »Die Dominanz von Amazon als Online-Händler in den Köpfen der Menschen ist einfach zu groß. Und das Smartphone ist heute omnipräsent, auch bei Kindern«, schildert Antonius Linnemann die Gründe für die Schließung des Haupthauses. »Die Oberflächlichkeit von Texten auf dem Smartphone verhindert das Eintauchen in die Welt der Bücher. Die Lesefreude geht immer mehr verloren.« Seine Familie und seine Mitarbeiter hätten alles versucht, die Lesebegeisterung weiter zu vermitteln, doch auch Lesungen und der Zustellservice per Fahrradkurier für Anwohner der Stadt brachten nicht den erforderlichen Umsatz. Für Antonius und Katharina Linnemann fängt jetzt ein neuer Lebensabschnitt an. Beide wollen sich aber weiter in der Filiale im Südring einbringen. Dorthin wechselt auch Sohn Marcus.

Am letzten Abend gab es dann noch einen besonders emotionalen Abschied: Die Autorin Ellen Krause hatte dazu aufgerufen, in Briefen und E-Mails persönliche Erinnerungen mit der Buchhandlung zu schildern. Mehr als 70 Texte hat sie erhalten mit teils bewegenden Schilderungen. 100 Leute kamen mit Blumen, Herz-Ballons, weiteren Briefen und Dankeskarten vorbei. Ein schöner Moment zum Abschluss.