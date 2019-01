Paderborn (WB). Beim Brand eines Autos auf dem Parkplatz an der Florianstraße hat ein beherzt eingreifender Mann weitere Schäden verhindert.

Der 33-jährige Besitzer eines BMW Mini parkte seinen Wagen am Dienstag gegen 8.45 Uhr auf dem Parkplatz und entfernte sich. Knapp fünf Minuten später bemerkte ein anderer Autofahrer, dass Flammen aus dem Motorraum des Minis schlugen. Er schnappte sich seinen Autofeuerlöscher, lief auf den Wagen zu und setzte den Feuerlöscher ein.

Plötzlich sprang der Motor des brennenden Fahrzeugs an und es fuhr vorwärts. Der fahrende Wagen hinterließ eine Brandspur aus brennenden Plastikteilen. Mit dem Feuerlöscher blockierte der Zeuge ein Hinterrad, doch der Mini fuhr darüber und auf andere Pkw zu. Der 39-Jährige wiederholte die Prozedur zwei Mal und brachte das brennende Fahrzeug so zum Stillstand, bevor weitere Autos in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Wegen technischer Probleme mehrfach in der Werkstatt

Andere Zeugen alarmierten die Feuerwehr, die das Auto löschte. Der Motorraum und ein Großteil des Innenraums des Minis brannten völlig aus - Totalschaden. Das Auto war laut Besitzer in den letzten Wochen wegen technischer Probleme mehrfach in der Werkstatt. Bei seinem Eingreifen hatte sich der Zeuge leichte Verletzungen an einer Hand zugezogen. Rettungssanitäter versorgten die Wunden vor Ort.