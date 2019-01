Paderborn (WB). Nach dem Raubüberfall auf eine Apotheke an der Elsener Straße am Montag vergangener Woche hat die Polizei die vermeintliche Täterkleidung sichergestellt. Nun sucht sie einen Mann, der vermutlich unwissentlich die Tatwaffe besitzt.

Der Überfall war am Montagabend gegen 18.30 Uhr von einem auffällig gekleideten Täter verübt worden. Mit dem erbeuteten Geld war der Räuber in unbekannte Richtung geflüchtet. Am Dienstagnachmittag meldete sich dann ein Anwohner aus der Giefersstraße bei der Polizei und machte Angaben zum Fund der mutmaßlichen Täterkleidung.

Eine Bewohnerin des Mehrparteienhauses mit Tiefgarage hatte die Kleidung am Montagabend kurz nach der Tat gegen 19 Uhr in der Garageneinfahrt entdeckt – dabei die auffällige Camouflage-Hose, eine Jacke und auch ein Messer. Die Zeugin hatte keine Kenntnis von dem Überfall und fegte die Fundsachen an den Gehwegrand.

Ein junger unbekannter Mann sprach die Frau an und fragte, ob er das am Boden liegende Messer mitnehmen dürfe. Die Zeugin überließ dem Mann das Messer und damit die mutmaßliche Tatwaffe.

Die Polizei bittet jetzt den jungen Mann, der vermutlich nichts über den Zusammenhang des Messers mit einem Raubüberfall weiß, das Beweismittel bei der Polizei abzugeben oder sich unter Tel. 05251/3060 zu melden.