Von Ingo Schmitz

Der Wunsch der Schausteller, die Partystimmung zeitlich bis Mitternacht ausweiten zu dürfen, fand nur bei den Sprechern der Fraktionen von FDP und Für Paderborn Befürworter. Die restlichen Parteien folgten der Argumentation der Stadtverwaltung und lehnten das Ansinnen ab.

Tatsächlich ging es den Schaustellern mit ihrem Antrag nicht um drei, sondern sogar um vier Abende, für die sie eine verlängerte Öffnungszeit beantragt hatten. Schaustellerchef Hans-Otto Bröckling hatte gegenüber dieser Zeitung zunächst nur die beiden Samstage sowie den Freitag angeführt. Darüber hinaus umfasste der Antrag aber auch den Handwerkertag, also den Donnerstag. An diesen vier Tagen sollte die Musik bis Mitternacht spielen dürfen. Aktuell ist das nur bis 23 Uhr erlaubt.

Marktmeister Matthias Amediek verwies darauf, dass es in Paderborn neben Libori auch noch Herbstlibori, die Karnevalsparade und das Frühlingsfest gebe. Bei allen Veranstaltungen werde die Nachtruhe beeinträchtigt, die schon um 22 Uhr beginne. Die Stadtverwaltung verwies erneut darauf, dass man bei einer Ausweitung der Öffnungszeiten mit Klagen von Anwohnern rechnen müsse.

Debatte über das Für und Wider

Dietrich Honervogt (CDU) erklärte, dass man bei diesem Thema schnell geneigt sei, dem Wunsch von Schaustellern und Besuchern nachzukommen. Allerdings dürfe man »die Schraube nicht überdrehen«. Bei einer Klage von Anwohnern müsse man befürchten, dass man das Stadtfest gefährde. »Wir tun also den Schaustellern keinen Gefallen, wenn wir ihrem Antrag zustimmen«, sagte Honervogt. Ralf Pirsig (Grüne) warnte davor, dass man mit einem möglichen Rechtsstreit das ganze Volksfest in Misskredit bringen könnte. »Es funktioniert so, also sollte man es so belassen«, sagte Pirsig. Mehr Erlebnisqualität könne eine verlängerte Öffnungszeit auch nicht bieten.

FDP-Sprecher Sascha Pöppe widersprach: »Libori bis 23 Uhr ist nicht besonders attraktiv.« Er wolle sich weder auf die Seite der Anwohner noch auf die Seite der Kirmesbeschicker stellen. Ihm gehe es um die mehr als eine Million Besucher. Das Argument teilte auch Rainer Lummer (Für Paderborn), der die Stadt aufforderte, den betroffenen Anliegern einen Interessenausgleich anzubieten.

Das rief Johannes Knaup (LKR) auf den Plan und mahnte an, dass die jungen Besucher mehr Rücksicht üben müssten. Das gelte insbesondere auch für den Kamp.

Mit Enttäuschung nahmen gestern Abend die Schausteller die erneute Ablehnung ihres Antrags zur Kenntnis.