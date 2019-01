Von Christian Althoff

Paderborn (WB). Etwa 60 Mal pro Jahr bebt die Erde in Deutschland heftiger als mit Stärke zwei – so wie Mittwochmorgen in Paderborn-Neuenbeken.

Das Seismogramm (r.) zeigt, wie das Beben gestern 70 Kilometer entfernt auf dem Kahlen Asten registriert wurde. Foto: BGR Das Seismogramm (r.) zeigt, wie das Beben gestern 70 Kilometer entfernt auf dem Kahlen Asten registriert wurde. Foto: BGR

»Wahrscheinlich haben es die meisten Menschen gar nicht bemerkt«, sagt Geophysiker Gernot Hartmann von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover. Die Behörde betreibt bundesweit etwa 150 Seismografen – Sensoren, die Erschütterungen registrieren. Einige dieser Geräte schlugen am Mittwoch um 5.05 Uhr aus, wie die Station auf Kahlen Asten. »Aus den Zeiten, die die Erschütterungswellen zu unterschiedlichen Seismografen benötigen, können wir den Entstehungsort berechnen«, sagt Gernot Hartmann. Als Position wurde 51.746 Grad Nord/ 8.838 Grad Ost festgelegt, das ist westlich von Neuenbeken.

»Das Beben dauerte vielleicht zwei oder drei Sekunden.« Gemessen worden sei Stärke 2,2 auf der Richterskala. Die Richterskala ist nicht linear: Die Zunahme um einen Punkt vor dem Komma bedeutet die 32-fache Freisetzung von Energie.

»2,2 – das ist noch kein Beben, bei dem Risse in Häusern entstehen, aber spüren kann man es schon, wenn man dicht dran ist«, sagt der Experte. Auf www.erdbebennews.de berichteten Menschen aus dem lippischen Schlangen und aus Paderborn von einem Vibrieren und von einem Krachen. Schäden wurden nicht bekannt

Erdbeben in Ostwestfalen-Lippe seien selten, sagt Geophysiker Gernot Hartmann. »In Deutschland bebt es vor allem in der Niederrheinischen Bucht, im Vogtland und in den Alpen.« Ursache des Bebens in Paderborn könne die sogenannte Osning-Störung sein. Osning wurde bis ins 17. Jahrhundert der Teutoburger Wald samt Eggegebirge genannt. In diesem Gebiet treffen bis tief in den Boden Gesteinsschichten aufein­ander, die sich übereinanderschieben oder aneinander reiben können. Die Geophysiker des BGR schätzen, dass die Erde in Paderborn in zehn Kilometern Tiefe gebebt hat. Eine genauere Bestimmung sei nicht möglich, weil die nächste Messstation auf dem Kahlen Asten mit knapp 70 Kilometern recht weit vom Beben entfernt sei.

1612 ein Beben der Stärke vier oder fünf

Zuletzt wurde 2016 im Raum Paderborn ein Beben registriert, ebenfalls mit Stärke 2,2. 2004 bebte die Erde bei Rietberg und Salzkotten mit Stärke 2,2.

1612 führte ein Beben vermutlich der Stärke vier oder fünf bei Oerlinghausen zu großen Gebäudeschäden in Bielefeld. Überliefert ist, dass Menschen in Panik gerieten. Über Wochen soll es Nachbeben gegeben haben. Das ursprüngliche Beben soll auch in Lemgo, Herford und Gütersloh zu spüren gewesen sein.