Demnach will der US-Konzern 54,80 Euro je Aktie zahlen – in Summe etwa 95 Millionen Euro für die ausstehenden 5,2 Prozent. Die Offerte entspreche dem Durchschnittskurs der drei Monate vor Bekanntgabe der Pläne am 7. November. Seither war der Kurs auf mehr als 58 Euro gestiegen, wo er auch gestern verharrte. Der auf den Zusammenschluss im Sommer 2016 folgende Beherrschungsvertrag sah noch eine Barabfindung von 55,02 Euro vor. Den Squeeze-out soll eine außerordentliche Hauptversammlung am 14. März in Paderborn beschließen.