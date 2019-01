Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). In Schweden gibt es nicht nur Waschstraßen für Autos, sondern auch für alte Menschen. Der Pflegedienstleiter der Caritas-Sozialstation Sankt Liborius in der Paderborner Innenstadt, Siegfried Besser, findet das »grausam«. Ihm kommt ein makabrer Witz in den Sinn, und der geht so: Ärzte stehen am Bett eines Sterbenden. Damit er nicht allein ist, liegt in seiner Hand die eines Roboters. Die Ärzte gehen, und der eine sagt: »Hoffentlich hält die Batterie.«

Ist Robotik in der Pflege die Lösung für den Pflegenotstand? So lautete die Frage einer von den Paderborner Grünen organisierten Podiumsdiskussion mit vier Experten aus verschiedenen Disziplinen.

Die waren sich in dem einig, was der Ethiker von der Theologischen Fakultät Paderborn, Günter Wilhelms, so ausdrückte und wofür er von den Zuhörern viel Beifall erhielt: »Die ökonomische Perspektive allein darf diese Frage nicht entscheiden.« Es gehe nicht zuletzt um Menschenwürde.

»Digitalisierungswahn rein aus kommerziellen Interessen«

Es ist bekannt, dass sich private Konzerne von der Robotik in Heimen und Krankenhäusern satte Gewinne versprechen. Ulrich Rückert, der sich an der Universität Bielefeld mit Einsatzmöglichkeiten von Assistenzsystemen befasst, sieht in unserer Gesellschaft einen »Digitalisierungswahn rein aus kommerziellen Interessen«. Robotik sei für Konzerne so interessant, weil sie dann an den Löhnen verdienten, die sie nicht mehr zahlen müssten, betonte Siegfried Besser.

Viele denken bei Robotern an den Terminator

In der Frage, wo konkret und wie umfassend Assistenzsysteme in der Pflege eingesetzt werden sollten, ging Kirsten Thommes, die sich an der Universität Paderborn mit der Mensch-Maschine-Interaktion befasst, am weitesten. Sie warf den Medien vor, zu reißerisch und kritisch über Robotik zu berichten und verwies auf Umfragen unter alten Menschen, ihren Angehörigen und Pflegekräften, die ein anderes Bild ergäben. Viele hätten zwar bei Robotern Arnold Schwarzeneggers Terminator vor Augen, aber wenn sie sähen, dass robotisierte Assistenzsysteme kochen, das Essen anreichen und etwas heben können, schwinde die Skepsis. Robotik könne »die Phase der Autonomie im Alter verlängern«, sagte Thommes.

Bedenken, dass sie gläsern werden, hätten die meisten keineswegs. »Die Leute haben bei einem Roboter Angst vor einem Kurzschluss, aber nicht vor Kameraüberwachung und Datenschutz«, sagte die Wissenschaftlerin. So mancher alte Mensch würde lieber mit einem Roboter zur Toilette gehen als mit einer Pflegekraft, und Roboter seien auch schon dazu in der Lage, jemandem den Hintern abzuwischen.

Experte: Roboter sollten nicht wie Menschen aussehen

Ulrich Rückert möchte auch lieber von einem Roboter zur Toilette begleitet werden. Die kognitive Robotik gehört zu seinen Fachgebieten, am Institut Citec der Uni Bielefeld untersucht er, wie Maschinen intelligenter und hilfsbereiter gemacht werden können. Dass Roboter die Gesichtszüge von Menschen erhalten, sieht Rückert kritisch: »Sollen Roboter menschenähnlich aussehen? Nein. Der Mensch soll sehen, dass das Technik ist und die ist nicht perfekt.«

Junge Generation wächst mit Assistenzsystemen auf

So scheitere ein Roboter an der Aufgabe, ein Glas mit Flüssigkeit zu füllen. Wenn er das sehe, schätze er seine Hand aus Fleisch und Blut noch mehr, sagte Rückert. In Zukunft werde der Mensch mehr und mehr von Robotik umgeben sein, glaubt er, schon jetzt sei das Auto der »Volksroboter«. Für die junge Generation seien Assistenzsysteme selbstverständlich: »Sie wächst mit Robotik auf und erwartet, dass sie in 30 Jahren von Robotern betreut wird.«

Roboter könnten den Pflegeberuf attraktiver machen

Pflegedienstleiter Besser findet Robotik schön, wenn sie dabei hilft, einen 150-Kilo-Mann im Pflegebett anzuheben. So gesehen könnten Assistenzsysteme den Pflegeberuf attraktiver machen. Die pflegenden Angehörigen zuhause würden durch Technik profitieren und entlastet. Generell stelle sich aber die Frage: »Wo verdrängen wir uns selbst?« Statt Robotern könnten auch weniger qualifizierte Menschen einfache Tätigkeiten verrichten.

Günter Wilhelms, der an der Theologischen Fakultät Paderborn den Lehrstuhl für Christliche Gesellschaftslehre innehat und dem Ethikrat der katholischen Hospitalvereinigung Weser-Egge angehört, warnte davor, zu schnell auf den Robotik-Zug aufzuspringen: »Dann kommen wir gar nicht auf die Idee, nach Lösungen für Punkte wie Bezahlung und Arbeitsorganisation in der Pflege zu suchen.«

Bad Sassendorf hat außergewöhnlich viele ältere Menschen

Der Einsatz von Assistenzsystemen muss getestet werden. Weil Bad Sassendorf mit einem Durchschnittsalter der Einwohner von 50 Jahren die älteste Kommune in NRW ist und Bürgermeister Malte Dahlhoff im Publikum saß, schlug die Paderborner Landtagsabgeordnete Sigrid Beer vor, Bad Sassendorf zur Modellkommune für Robotik in der Pflege zu machen. Dahlhoff stimmte zu, und Beer will im Landtag für ihre Idee werben.