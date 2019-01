Paderborn (WV). Bei einer Frontalkollision auf der Marienloher Straße in Paderborn sind am Mittwoch drei Autoinsassen verletzt worden.

Ein 78-jähriger Mercedesfahrer fuhr gegen 20.15 Uhr auf der Marienloher Straße in Richtung Schlossstraße. In der Kurve in Höhe der Einmündung von-der-Reck-Straße geriet der Mercedes SL aus unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr.

Hier prallte er frontal mit einem entgegenkommenden Opel Astra zusammen. Der Mercedes schleuderte von der Straße und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Beide Autos blieben mit Totalschäden liegen.

Der Mercedesfahrer sowie der Opelfahrer (24) erlitten Verletzungen und mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Im Opel zog sich auch der Beifahrer leichte Verletzungen zu, musste aber nicht ins Hospital. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.