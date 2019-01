Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Seine Installationen und Objekte sind schwerelos und transparent. Aljoscha denkt sich neue Lebewesen aus, die in ihrem Aussehen an Korallen erinnern. »Bioismen« nennt er sie. Einen Ausschnitt seiner Werke zeigt der Kunstverein Paderborn von Samstag an in seinen Räumen an der Westernstraße.

»Aljoscha – Modelle der nie dagewesenen Arten« heißt die Ausstellung, die bis zum 17. Februar angesetzt ist. Nur ein Kopist von etwas, das bereits da ist, wolle er nicht sein, sagte der 44-jährige Künstler aus der Ukraine am Donnerstag in Paderborn und zog eine Parallele zur Musik: »Es gibt Unmengen von Interpreten, die nur Stücke nachspielen, aber nur wenige Komponisten. Ich möchte ein Komponist sein.«

Wesen der Zukunft?

Seine Materialien sind nicht Noten, sondern Acrylglas und Farben. Was er mit diesen Hilfsmitteln erschaffe, seien Prototypen von Wesen, wie es sie in der Zukunft vielleicht einmal geben werde. »Biofuturismus« nennt man das Unterfangen, neue Kreaturen zu erschaffen, die heute noch Science Fiction sind. Künstler könnten bereits mit lebendigen Materialien wie Haaren experimentieren, betont Aljoscha, und Konzerne arbeiteten bereits konkret am neuen Menschen und an neuen Wesen.

Aljoscha, der mit bürgerlichem Namen Alexej Potupin heißt, ist überzeugt: »Wir werden uns mehr und mehr zu Gottheiten entwickeln, wir werden immer älter, besiegen Krankheiten und können neues Leben erschaffen.«

»Kunst ist spannender«

Als es die Sowjetunion noch gab, hatte Aljoscha Wirtschaft studiert. Weil Kunst »spannender« sei, orientierte er sich um und lernte an der Düsseldorfer Kunstakademie und in Salzburg. In Düsseldorf lebt er auch. Im vergangenen Jahr waren seine Werke in Wien und Sankt Petersburg zu sehen. Auch wenn Installationen wie »Vom Homo Faber bis zum Homo Creator« an Korallen und durch ihre Luftigkeit an die Unterwasserwelt erinnern, sieht sich Aljoscha durch Vergleiche nicht getroffen: »Ich beziehe mich auf nichts, was schon da ist.«

Sein Kunstverständnis hat er einmal so beschrieben: »Das Wesen der Kunsttheorie muss so umgewandelt werden, dass sie Vorzeichnungen und Anweisungen für zukünftige lebendige Werke als Ertrag ergibt, ja, die Erfindung von neuartigen Organismen zu ihrem eigentlichem Ziel hat und somit selber eine Kunst des Erfindens wird.«

Spektakuläre Aktion auf dem Maidan in Kiew

Der Mann aus der Ukraine erregte Aufmerksamkeit über die Kunstwelt hinaus, als er im Februar 2014 auf dem Maidan in Kiew Gummigaloschen mit stacheligen Figuren über die brennenden Barrikaden warf. Darauf angesprochen, sagte er damals: »Es ist keine politische Stellungnahme, sondern eine Manifestation von Zwecklosigkeit. Die Lebewesen, die ich erschaffe, sollten aus meiner Sicht über allen Parteien schweben. Deswegen habe ich sie in Galoschen gesetzt und einfach über den Maidan fliegen lassen. Ich wollte, dass die Wesen sich einen Überblick über die ganzen Geschehnisse verschaffen. Sie hatten so einen unabhängigen Eindruck.«

Kunstverein braucht neue Räume

Für den Kunstverein Paderborn ist es die erste von sechs und damit besonders vielen Ausstellungen in diesem Jahr. Dass die Räume 2019 noch gesichert sind, müsse man ausnutzen, sagte die Vorsitzende Alexandra Sucrow. Ende Dezember ende der Mietvertrag, und die Stadt habe noch keine neuen Räume in Aussicht gestellt. »Das wird eine Hängepartie«, befürchtet Sucrow. Die Stadt sehe den Bedarf und stehe dem Verein auch wohlwollend gegenüber, aber eine Lösung gebe es noch nicht. Das erschwere die Vorbereitung des Programms für 2020.