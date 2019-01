Paderborn (WB). Das Paderborner Parkmanagement soll in den kommenden zwei Jahren auf digitale Systeme umgestellt werden. Dazu hat die Stadt einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 810.000 Euro vom Bundesverkehrsministerium erhalten.

CDU-Bundestagsabgeordneter Carsten Linnemann hat ihn an Bürgermeister Michael Dreier und den für die Parkraumbewirtschaftung zuständigen Eigenbetrieb ASP ausgehändigt.

Ein sowohl funk- als auch kabelbasiertes Sensornetzwerk soll zur Vernetzung und automatisierten Bewirtschaftung und Überwachung von allen Stellplätzen dienen. Durch die Zusammenarbeit mit der Westfalen Weser Netz GmbH kann die bereits vorhandene Infrastruktur genutzt und erweitert werden.

Bisherige Technik erfasst nur rund 50 Prozent der Parkflächen

Die wichtigsten Stellplatzflächen der Stadt werden auch jetzt schon durch unterschiedliche Techniken erfasst und die aktuellen Daten über die Belegung sind bereits über ein Parkleitsystem, das Internet und Apps abrufbar. Diese Technik deckt aber nur rund 50 Prozent der vorhandenen Flächen ab.

Auch sind die vorhandenen Systeme teilweise fehlerhaft und somit nicht ausreichend verlässlich. Das vorhandene Parkleitsystem muss nun technisch aufgerüstet und angepasst werden, bereits vorhandene Systeme können jedoch weiter genutzt werden.

Ziel ist es, freie Stellplätze in Echtzeit anzuzeigen. Auf allen Parkplätzen wird jede Parkbucht mit einem Parksensor ausgestattet. So kann angezeigt werden, ob ein Stellplatz frei oder besetzt ist. Großparkplätze und Stellplätze am Straßenrand werden gleichermaßen integriert. Den Status können die Verkehrsteilnehmer über eine App oder im Web abrufen.

Kontaktloses Bezahlen soll eingerichtet werden

Auch die Lage und die Anzahl von verfügbaren Stellplätzen soll zukünftig visualisiert werden. Zusätzlich sollen die technischen Voraussetzungen geschaffen werden, um die Daten in Navigationssysteme zu integrieren.

Auch der Bezahlprozess für die Stellplätze wird sich in Zukunft einfacher und komfortabler gestalten. Das Ziel sei es, ein sicheres und kontaktloses Bezahlen für den Stellplatz einzurichten, so Dietmar Regener vom ASP. Die Sensoren ermöglichen außerdem die Messung der Luftgüte oder der Temperatur und Luftfeuchte im Stadtgebiet. Mit den Daten kann etwa der Winterdienst optimiert werden.