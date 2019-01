Paderborn (WV). Ein brennender Motorroller in einer Tiefgarage in Paderborn-Schloß Neuhaus hat am Donnerstag die Feuerwehr in Atem gehalten. Der Besitzer des Motorrollers musste mit einer Rauchgasvergitung ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 18.55 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in einer Tiefgarage in der Von-Wied-Straße. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte des Löschzuges Schloß Neuhaus gab es bereits eine starke Rauchentwicklung. Ein Motorroller hatte in der Tiefgarage gebrannt, der vor Eintreffen der Feuerwehr bereits vom Eigentümer mit einem Feuerlöscher vollständig gelöscht worden war.

Dabei hatte sich der Eigentümer des Motorrollers eine Rauchgasvergiftung zugezogen. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde er durch den Rettungsdienst in ein Paderborner Krankenhaus eingeliefert.

Des Weiteren war eine dreiköpfige Familie von der Verrauchung in der Tiefgarage betroffen. Nach einer umfangreichen Untersuchung durch den hinzugezogenen Notarzt war eine weitere medizinische Versorgung nicht notwendig, so dass die Familie an der Einsatzstelle verbleiben konnte.

Zur Entrauchung der Tiefgarage wurde eine manuelle Rauchabzugsanlage in Betrieb genommen. Da von mehreren Gebäuden Zugänge zur Tiefgarage bestanden, wurden die Treppenräume der Gebäude von der Feuerwehr kontrolliert. Eine Rauchausbreitung war nicht festzustellen. Der Einsatz, an dem insgesamt 38 Einsatzkräfte beteiligt waren, wurde nach rund 70 Minuten beendet.