So sehen die Pfandringe in der Stadt Karlsruhe aus. Foto: dpa

Paderborn (WB/itz). Die Idee, die Mülleimer im Paderborner Stadtgebiet mit so genannten Pfandringen auszustatten, hat keine Mehrheit gefunden. Der Märkteausschuss hat den Antrag der Grünen-Fraktion mehrheitlich abgelehnt.

Wenn bedürftige Menschen im Müll nach Pfandflaschen suchen, ist das für die Betroffenen selbst nicht nur unangenehm. Es besteht für sie auch die Möglichkeit, sich zu verletzen. Um einerseits diesen Menschen ein Stück Würde zurückzugeben und andererseits die Müllmengen im öffentlichen Raum zu reduzieren, hatten die Grünen den Vorschlag unterbreitet, die Pfandringe zu installieren.

250 Euro pro Pfandring

Diese sind so konstruiert, dass Besucher der Stadt ihre Flaschen und Dosen, die sonst im Mülleimer landen würden, dort abstellen und diese dann von Flaschensammlern mitgenommen werden könnten. So könnten die Flaschen dem Recycling-Kreislauf wieder zugeführt werden. Der Stückpreis liege bei 250 Euro, teilte der stellvertretende Leiter des ASP, Dr. Dietmar Regener, dem Ausschuss mit. Wenn man nur 20 Prozent der 1500 Abfallkörbe im Stadtgebiet mit einem Pfandring ausstattete, käme eine recht erkleckliche Summe zustande.

Dr. Regener ging auf die Erfahrungen in anderen Städten ein. Köln und Hannover hätten die Sammelstellen wieder abgerüstet. Düsseldorf habe sich nach einem Pilotversuch hingegen dazu entschieden, 42 Pfandringe anzuschaffen – trotz mäßiger Resonanz. Grünen-Sprecherin Sabine Kramm verteidigte den Antrag. Es sei nicht erkennbar, dass die Pfandringe einen negativen Effekt hätten. Im Gegenteil: Es sei jedem Besucher sofort sichtbar, dass die Stadt Paderborn nachhaltig denke und handele.

Keine Chance für Testphase

Unterstützung für das Grünen-Projekt gab es von Seiten der Linken-Fraktion und der FDP. Die Begründungen seien alle nachvollziehbar, sagte Sascha Pöppe (FDP). Es sei aber »traurig genug«, dass sich Menschen in Paderborn überhaupt als Müllsammler betätigen müssten. Er plädierte dafür, die Pfandringe an zwei Stellen zu testen. Die Investition sei überschaubar. Johannes Knaup (LKR) lehnte das ab. Das Geld solle besser in Kampagnen gesteckt werden, die sich gegen den öffentlichen Alkoholkonsum wendeten.

Unterm Strich fiel das Ergebnis der Abstimmung eindeutig aus: Nur vier Ausschussmitglieder stimmten für die Pfandringe.