So sieht der Paderborner Weihnachtsmarkt von oben aus. Foto: Jörn Hannemann

Um sich Anregungen in anderen Städten zu holen, ist in den vergangenen Wochen eine kleine Delegation nach Fulda und Kassel gereist. Mit dabei waren Marktmeister Matthias Amediek, Jens Reinhardt vom Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing sowie Ulrike Heinemann (SPD), Vorsitzende des Märkteausschusses, und Dietrich Honervogt (CDU) als Stellvertreter.

Reinhardt berichtete von den Beobachtungen aus Kassel, wo es unter anderem Buden gehobenen Standards, eine Eisbahnrutsche sowie einen Weihnachtszirkus gibt. Diese Rutsche wäre zum Beispiel im Bereich des Franz-Stock-Platzes denkbar, erklärte er. Besonders beeindruckt zeigte er sich von den Attraktionen in Fulda, wo es unter anderem drei verschiedene Themenmärkte und einen Winterwald gibt.

Denkbar wäre letzteres im Bereich des Jühenplatzes merkte der Stadtmarketingleiter an. Allerdings verwies er auch auf den großen Werbeetat, den die Stadt Fulda bereit gestellt habe. Um genügend Besucher anzulocken, habe man 80.000 Euro in die Hand genommen. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, habe man das Geld insbesondere in Zeitungs-Werbung im Raum Frankfurt investiert.

Im Februar will der Märkteausschuss über mögliche Veränderungen beraten. Dabei wird es auch um die Eröffnung gehen. Wie schon im Jahr 2018 soll der Weihnachtsmarkt auf Wunsch der Beschicker schon am Freitag vor Totensonntag eröffnet werden.