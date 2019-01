Paderborn (MR/itz). Der am Dienstag im Alter von 67 Jahren verstorbene Paderborner Unternehmer und Ex-SCP-Präsident Wilfried Finke wird in aller Stille beigesetzt. Es wird keine offizielle Verabschiedungs- oder Trauerfeier geben. Dies entspreche dem Wunsch des Verstorbenen und sei der Wunsch der Familie, hieß es am Freitag.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Fußball-Zweitligisten SC Paderborn am Sonntag im Hansesaal des Schützenhofes (Beginn: 14.30 Uhr) möchte aber Finkes Nachfolger Elmar Volkmann noch einmal an den langjährigen Präsidenten erinnern. »In einem würdigen Rahmen werde ich einige Stationen nennen und wir werden noch einmal einige Bilder aus seinem Leben mit dem SC Paderborn zeigen«, kündigte Volkmann an und fügte hinzu: »Wir werden uns stets gerne an Wilfried Finke erinnern, ein ehrendes Andenken an ihn wahren und den SCP auch in seinem Sinne weiterführen.« Der 72-jährige Volkmann hatte Finke als Aufsichtsratsvorsitzender während dessen gesamter Präsidentschaft begleitet und daher alle Höhen und Tiefen mitgemacht. Unvergessener Höhepunkt war für ihn der Aufstieg in die Bundesliga im Mai 2014: »Das war der größte Erfolg unseres Vereins, der Bau eines modernen Stadions ein Meilenstein. Beides wird untrennbar mit dem Namen Wilfried Finke verbunden bleiben.«

Für das erste Heimspiel werde eine Schweigeminute beantragt

Stadionsprecher Jürgen Lutter erklärte, dass er mit dem Tod von Finke viel zu früh einen guten Freund verloren habe. Für das erste Heimspiel werde eine Schweigeminute beantragt. Das werde ein Moment, in dem Tränen fließen werden.