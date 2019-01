Von Manfred Stienecke

Paderborn (WB). Wer im Paderborner Land Spaß an Kabarett und Comedy hat, kommt an Carsten Hormes nicht vorbei. Der Mann, der die Region zwischen Egge und Senne zur ostwestfälischen Kabarett-Hochburg gemacht hat, wird an diesem Samstag 60.

Eigentlich wollte er Profimusiker werden, doch gleichzeitig entdeckte er seine Liebe zur Kleinkunst. Heute verdient Carsten Hormes als Kulturveranstalter sein Geld, und ohne den umtriebigen Macher und Vermittler wäre die Kabarettszene an Lippe und Pader nicht das, was sie heute ist: eine der ersten Adressen für niveauvolle Satire, aber auch für frische Comedy und ein Sprungbrett für hoffnungsvolle Nachwuchskünstler.

In seinem Heimatort Altenbeken führte Hormes nach der kaufmännischen Ausbildung zehn Jahre lang die von der Mutter übernommene Buchhandlung. »Das waren für mich damals lange Arbeitstage von halb sieben in der Frühe bis um halb sieben am Abend«, erinnert sich der ehemalige Reismannschüler an seine ersten Berufsjahre.

Seinem Instrument, dem Bass, ist Hormes bis heute treu geblieben

Trotzdem fand er Zeit für sein großes Hobby, die Musik. Gemeinsam mit den Bad Driburger Brüdern Andres, Peter und Matthias Philipzen gründete er die Band »Chaplin«, mit der das Quartett 1986 gleich den »Deutschen Rockpreis« gewann. Seinem Instrument, dem Bass, ist Hormes bis heute treu geblieben. Aktuell bedient er ihn in der Band von »Matthias Brodowy in Begleitung« und im »Acoustic Guitar Night Trio«.

Schon in den achtziger Jahren aber wagte sich der risikofreudige Musikfreund auch an ehrgeizige Großveranstaltungen heran. In der Altenbekener Eggelandhalle zog Hormes mit seinen Kumpeln Konzerte auf, die die Eisenbahner-Gemeinde gleich zum Anziehungspunkt ganzer Heerscharen von Rockfans aus allen Teilen des Landes machte. Die Jungunternehmer aus dem Eggedorf zeigten ein untrügliches Gespür für kommende Stars. Hier traten am Anfang ihrer großen Karrieren Bands wie die von Herbert Grönemeyer, Klaus Lage, BAP und Pur auf.

Zweite Passion gilt der Kleinkunst und dem Kabarett

Carsten Hormes’ zweite Passion gilt der Kleinkunst und dem Kabarett. Im verschlafenen Eggemuseum, in dem ein paar Öfen vor sich hin rosteten, zog er eine Kleinkunstbühne mit 150 Plätzen auf, die von Altmeister Hanns Dieter Hüsch, der hier mehrmals zu Gast war, als die »schönste in ganz Westfalen« bezeichnet wurde. Hier gaben sich Kabarettgrößen wie Harald Schmidt und Urban Priol, Georg Schramm und Hagen Rether die Klinke in die Hand.

Inzwischen machen Hormes und sein Partner Rudi Göbel Programm in den großen Hallen der Region.