Paderborn (WB/mai). Das ging schnell: Nachdem der Bauausschuss am 5. Dezember bei nur einer Gegenstimme beschlossen hatte, zunächst kein Geld für ein neues Veranstaltungsgelände in Mönkeloh bereitzustellen, beantragt die Verwaltung schon für die Sitzung am Donnerstag, 24. Januar (17 Uhr, Technisches Rathaus), diesen wieder aufzuheben.