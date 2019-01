Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Der Neujahrsempfang der FDP im Kreis Paderborn hat am Samstag einen kleinen Vorgeschmack auf den Wahlkampf für die Kommunalwahlen 2020 gegeben. Kreisvorsitzender Marc Lürbke, zugleich Abgeordneter des Landtags, machte den Gästen das Ziel seiner Partei deutlich: »Wir wollen frau- und mannstark in alle kommunalen Parlamente einziehen. Ich halte zweistellige Ergebnisse für realistisch.« Die Liberalen hätten in den Kommunen des Kreises Paderborn gute Leute und gute Themen, betonte er kämpferisch.

Der heimische Landtagsabgeordnete zog zudem ein aus seiner Sicht positives Fazit der Arbeit der CDU-FDP-Landesregierung in NRW, die nun seit 18 Monaten im Amt ist. »Man kann jetzt das Profil erkennen. Die Landesregierung mache NRW modern, baue Bürokratie ab und mache das Land sicherer.

Dies bestätigte auch Landrat Manfred Müller in seiner Begrüßung. Das NRW-Polizeigesetz trage wesentlich dazu bei, dass die Polizei vor Ort »den Rückenwind aus Düsseldorf« spürt. Wesentlichen Anteil an den Inhalten und am Erfolg des Polizeigesetzes, so betonte Stephen Paul als FDP-Landtagsabgeordneter aus Herford, sei Marc Lürbke zu verdanken. »Er hat damit sein Meisterstück vollbracht«, sagte Paul.

Lürbke selbst ging in seiner Ansprache auf die Themen Digitalisierung, Bildung und Infrastruktur ein. Die Digitalisierung schreite dank der Modellregion deutlich voran und auch die medizinische Fakultät mit Sitz in Bielefeld werde positiv auf den Kreis Paderborn ausstrahlen, zeigte sich Lürbke optimistisch. Er hob zudem besonders auf die Erfolge der Universität Paderborn und der Garage 33 ab sowie den Gewinn des Exzellenz-Wettbewerbs (wir berichteten am Samstag), mit dem Startups gefördert werden sollen.

Heimatflughafen Paderborn-Lippstadt bleibt wesentliches Thema

Ein wesentliches Thema wird aus Sicht des heimischen liberalen Abgeordneten der Heimatflughafen Paderborn-Lippstadt bleiben. Der Airport stehe im harten Wettbewerb mit anderen Flughäfen und leide unter echten Benachteiligungen im Vergleich zu anderen Flughäfen, wie auch Landrat Müller bestätigte.

Lürbke machte sich dafür stark, nach neuen Möglichkeiten zu suchen und dabei auch die Gesellschafterstruktur zu überdenken. Aus seiner Sicht müsse der Weg geebnet werden, dass sich auch Firmen verstärkt einbringen könnten. Müller zeigte sich zunächst skeptisch, ob das gelingen könne. Allerdings sei er offen für alles, was den heimischen Airport stärke.

Ehrengast Alexander Graf Lambsdorff

Ehrengast des Neujahrsempfangs war Alexander Graf Lambsdorff. Der Bundestagsabgeordnete ist stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion mit Zuständigkeit für Außen-, Sicherheits-, Europa- und Entwicklungspolitik. Entsprechend war auch der Schwerpunkt seiner Rede gewählt. Graf Lambsdorff, Neffe des ehemaligen Bundeswirtschaftsministers Otto Graf Lambsdorff, appellierte im Hinblick auf das Jubiläum »100 Jahre Frauenwahlrecht«, dass sich noch mehr Frauen aktiv in der Parteiarbeit einbringen sollten.

Zum Abschluss rief er die Gäste auf, die Europawahl ernst zu nehmen und ein Kreuzchen bei einer demokratischen Partei zu machen. Alles andere fördere nur den Erfolg der Extremisten.