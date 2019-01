Paderborn (WV). Im Wohngebiet auf der Lieth in Paderborn hat ein Anwohner in der Nacht zu Samstag zwei mutmaßliche Autodiebe erwischt und den Diebstahl eines Audis vereitelt.

Ein Bewohner eines Einfamilienhauses am Ebbinghauser Weg bemerkte gegen 01.40 Uhr ein Aufblinken vor seinem Haus. Er schaute aus dem Fenster und bemerkte Personen am Auto eines Mitbewohners, das in der Hauseinfahrt stand. Couragiert öffnete der Zeuge die Haustür und sprach die Fremden an.

Einer der Täter saß bereits auf dem Fahrersitz des Audi A6. Beide Personen ergriffen sofort die Flucht in Richtung Goldgrund. Es soll sich um zwei junge Männer gehandelt haben. Einer trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und hatte diese über seinen Kopf gezogen.

Auto über keyless-go-System geöffnet

Sie hatten vermutlich technische Geräte genutzt und den Audi über dessen keyless-go-System geöffnet. Das dadurch ausgelöste zweimalige Blinksignal der Autoblinker hatte den Zeugen aufmerksam gemacht.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die kurz vor oder nach der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge Auf der Lieth oder Im Goldgrund gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Polizei gibt Tipps

Zur Verhinderung von Autodiebstählen in Verbindung mit keyless-go-Systemen rät die Polizei:

– Legen Sie den Funk-Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür.

– Versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen. Dazu wird ein Schlüsseltresor aus Metall empfohlen. Ein mit spezieller Sicherheitsfolie ausgeschlagenes Schlüsselmäppchen oder das Einwickeln des Autoschlüssels in Alu-Folie sind weitere Optionen. Achten Sie darauf, dass die Folien nicht beschädigt werden. Das Funksignal ist nur bei einem rundum abgeschirmten Schlüssel für Täter nicht erreichbar.

– Machen Sie zur Sicherheit den Selbsttest: Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den »abgeschirmten« Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit ihrer Technik keine Chance.

– Fragen Sie beim Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann oder fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.