Paderborn (WV). Über mehr Komfort bei der Anlieferung von Grünabfällen, Holz und weiteren Abfallstoffen können sich ab sofort die Kunden des Recyclinghofes An der Talle freuen. Am Montag ist der erste Bauabschnitt der Erweiterung des Recyclinghofes in Betrieb gegangen.

Der stellvertretende Bürgermeister Dietrich Honervogt überzeugte sich vom neuen so genannten Herzstück der Anlage: Es handelt sich um die neue und zudem überdachte Annahmeplattform, an der die Bürger ihren Müll bequem entsorgen können. Ab sofort brauchen sie nur noch von der höher gelegenen Plattform die Wertstoffe in die darunter liegenden Container fallen zu lassen.

Trennung des Kunden- und des Werksverkehrs

Honervogt stellte fest: »Der ASP hat hier eine moderne, zukunftsweisende Einrichtung für die Kreislaufwirtschaft geschaffen. Vor allem der Wetterschutz und das bequeme Abladen ohne Treppen machen das Recycling für die Kunden jetzt noch angenehmer.«

Betriebsleiter Reinhard Nolte erläutert das Vorhaben: »Die hohe Kundenzahl von mehr als 300.000 Einfahrten pro Jahr und zusätzliche rechtliche Anforderungen haben eine Erweiterung des Recyclinghofes dringend nötig gemacht. Wichtig war uns dabei vor allem eine bessere Trennung des Kunden- und des Werksverkehrs, um die Sicherheit auch in Zukunft zu gewährleisten.« Hinzu kämen aber auch mehr Komfort für die Bürger und die Mitarbeiter, die nun nicht mehr schutzlos dem Wetter ausgesetzt seien. Das Dach könne außerdem die Anlieferung entzerren, weil aktuell insbesondere nach Regenphasen der Andrang besonders groß sei.

Strom wird selbst erzeugt

Das überdachte Bauwerk wurde in Modulbauweise errichtet. Das habe laut ASP Zeit und Geld gespart. Unter der Annahmeplattform befinden sich großzügige Lagerräume, so dass der ASP die Fläche doppelt nutzen kann. Das Dach soll noch in Kürze mit Photovoltaikmodulen bestückt werden, damit der Strom für den Eigenverbrauch, zum Beispiel für Abfallverdichter, Elektrostapler und weitere elektrisch angetriebene Geräte und Fahrzeuge in direkter Nähe umweltfreundlich erzeugt wird. Wegen der grundsätzlich sehr starken Frequentierung des Recyclinghofes soll der Betrieb auch während der weiteren Bauphasen aufrechterhalten bleiben.

Durch die Inbetriebnahme der Plattform wird Platz für den zweiten und dritten Bauabschnitt im hinteren Bereich des heutigen Recyclinghofes geschaffen. »Falls es während der Bauphase kurzzeitig zu Engpässen kommen sollte, bitte ich um Nachsicht«, erklärt Nolte und verweist als Alternative auf den Recyclinghof Driburger Straße. Bis zum Sommer sollen die Baumaßnahmen vollständig abgeschlossen sein. Danach soll der rundum erneuerte und erweiterte Recyclinghof Talle im Rahmen eines »Aktionstages« der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Gesamtkosten von 2,7 Millionen Euro

Der Beschluss zur Modernisierung war im vergangenen Jahr präsentiert worden. 2,7 Millionen Euro kostet die Erweiterung. Die Mehrkosten für das Dach wurden ursprünglich auf 330.000 Euro geschätzt. Diese Investition werde sich auszahlen, ist der ASP sicher.

Neben der praktischen Anlieferung im Obergeschoss gibt es weiterhin eine ebenerdige Annahmestelle für Schadstoffe und Elektroaltgeräte. Auch größere Anlieferungen erfolgen ebenerdig.